ไวรัลสุดซึ้ง! ร้านใจดีมอบ "แจ่วฮ่อน" มื้อพิเศษหลังรู้ว่าน้องๆ รวมเงินกันมาได้แค่หมูชุดเดียว (ชมคลิป)

กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อร้าน "มู่เฮาแจ่วฮ่อน ประชานิเวศน์ 3" ได้เผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิด บันทึกเหตุการณ์สุดประทับใจของกลุ่มเด็กนักเรียน 4 คน ที่ตั้งใจรวบรวมเงินกันเพื่อมาทานแจ่วฮ่อนที่ร้าน แต่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัด จึงสั่งได้เพียง "ชุดหมูเล็ก" แค่หมูชุดเดียวเท่านั้น
วันนี้ (4 มี.ค.) ผู้ใช้ติ๊กต็อก “มู่เฮาแจ่วฮ่อน ประชานิเวศน์ 3” โดยคลิปกลาบเป็นไวรัล เมื่อ แผนการ "แกล้งแพ้" เพื่อเป็นผู้ให้ เมื่อเจ้าของร้านทราบเรื่องเด็กๆ ที่ตั้งใจรวบรวมเงินกันเพื่อมาทานแจ่วฮ่อนที่ร้าน แต่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัด จึงสั่งได้เพียง "ชุดหมูเล็ก" แค่หมูชุดเดียวเท่านั้น และเห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆ ที่อยากทานของอร่อย จึงเกิดความเอ็นดูและอยากมอบมื้อพิเศษให้ฟรี แต่เพื่อให้เด็กๆ รู้สึกภูมิใจและไม่เขินอาย เจ้าของร้านจึงส่งพนักงานไปจัดกิจกรรม "เป่ายิ้งฉุบ" หากน้องๆ ชนะ จะมอบแจ่วฮ่อนให้ฟรีทันที 1 ชุด
ทว่าเหตุการณ์กลับหักมุม เมื่อพนักงานดัน "ดวงแข็ง" เกินพิกัด เป่ายิ้งฉุบชนะเด็กๆ รวดเดียวทั้ง 4 คน ทำเอาแผนเกือบพัง! จนเจ้าของร้านต้องรีบสั่งการด่วนให้พนักงานกลับไปแก้ตัวใหม่ พร้อมกำชับเสียงแข็งว่า "รอบนี้ต้องแพ้เท่านั้น!" เพื่อหาเรื่องแจกแจ่วฮ่อนให้น้องๆ ได้ทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญ
โดยพบว่า นอกจากเจ้าของร้านที่น่ารักนั้น น้ำใจล้นร้าน ลูกค้าโต๊ะข้างๆ ร่วมแจม ความประทับใจไม่ได้จบเพียงแค่นั้น เพราะลูกค้าโต๊ะข้างๆ ที่เห็นเหตุการณ์ความน่ารักนี้ ต่างก็พากันยิ้มตาม และยังร่วมส่งต่อน้ำใจด้วยการมอบน้ำดื่มให้กับน้องๆ ทั้ง 4 คนอีกด้วย
"เมื่อร้านอาหารไม่ได้เป็นแค่ความอิ่มท้อง แต่คือความอิ่มใจ ขอบคุณน้องๆ ที่เลือกมาร้านพี่นะ" ข้อความจากทางร้าน
ภายหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมทั้งเจ้าของร้านและพนักงาน รวมถึงครูของน้องๆ ที่ได้เข้ามาขอบคุณทางร้านแทนลูกศิษย์ กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่ช่วยเติมเต็มพลังใจให้สังคมว่า "การเป็นผู้ให้มีความสุขเสมอ"
คลิกชมคลิปวีดีโอ