ชาวเน็ตแห่ชม! เจ้าของปั๊มน้ำมันรุดอธิบายลูกค้าด้วยตัวเอง หลังน้ำมันหมดเกลี้ยง ยันพรุ่งนี้มีพอ-ไม่ขึ้นราคา (คลิป)

กลายเป็นไวรัลที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกโซเชียล เมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ขณะรอคิวเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชาชนแห่กันมาเติมน้ำมันจนเกลี้ยงปั๊ม แต่สิ่งที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจคือการได้รับคำชี้แจงโดยตรงจากเจ้าของกิจการ
วันนี้ (4 ก.พ.) ผู้ใช้ติ๊กต็อก “แด คนบักเดียว” ได้โพสต์คลิปวีดีโอที่ ปรากฏภาพ หญิงสาวเจ้าของปั๊มน้ำมัน เดินมาพูดคุยกับลูกค้าที่จอดรถรอคิวเติมน้ำมัน ด้วยท่าทีที่สุภาพและเป็นกันเอง โดยเธอได้อธิบายถึงสาเหตุที่น้ำมันหมดชั่วคราวเนื่องจากปริมาณความต้องการที่พุ่งสูงเกินความคาดหมาย พร้อมให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อลดความกังวลของประชาชน โดยยืนยันว่ารถขนส่งน้ำมันจะเดินทางมาถึงในวันพรุ่งนี้ และจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอสำหรับทุกคนแน่นอน และย้ำชัดเจนว่า "น้ำมันจะไม่ขึ้นราคา" ขอให้ประชาชนวางใจได้ โดยได้รับคำชมว่าเจ้าของปั๊มลงมาจัดการคิวและพูดคุยอธิบายเหตุการณ์ด้วยความใจเย็นและยิ้มแย้ม
ทั้งนี้ ภายหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในสปิริตและการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าของเจ้าของปั๊มรายนี้ โดยระบุว่าการที่เจ้าของลงมาพูดจาดี อธิบายด้วยเหตุผลและความใจเย็น ช่วยลดความตึงเครียดและความตื่นตระหนกของประชาชนที่กำลังรอความหวังได้เป็นอย่างดี
คลิกชมคลิปวีดีโอ