ฉาว! บริษัทสื่อดังไม่จ่ายค่าจ้างเพิ่ม "วันหยุด-นักขัตฤกษ์" ซ้ำไม่มีประกันสังคม-สิทธิลา

วันนี้ (4 มี.ค.) พนักงานบริษัทสื่อชื่อดัง แจ้งสื่อมวลชนว่า ตนทำงานที่นี่มาไม่ต่ำกว่า 1 ปี เป็นพนักงานรายวันยังไม่บรรจุ บริษัทมีวันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน/สัปดาห์ โดยวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถมาทำงานได้ตามปกติ แต่ตลอดระยะเวลาการทำงานไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างเพิ่มในส่วนนี้เลย อีกทั้งไม่ได้สิทธิลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน และที่หนักไปกว่านั้นไม่ได้สิทธิประกันสังคม
ทั้งนี้ กฎหมายแรงงานระบุว่าพนักงานรายวันมีสิทธิได้รับเงินวันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 2 เท่า (ในกรณีมาทำงาน), วันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่ม 1 เท่า (ในกรณีที่มาทำงาน), ได้สิทธิลาป่วย โดยได้ค่าจ้างไม่เกิน 30 วัน/ปี, ได้สิทธิลากิจ โดยได้ค่าจ้างไม่เกิน 3 วัน/ปี, ได้สิทธิลาพักร้อนอย่างน้อย 6 วัน/ปี (เมื่อทำงานครบ 1 ปี) และได้สิทธิประกันสังคม
"รู้สึกโดนบริษัทเอาเปรียบ สิทธิที่ควรจะได้ตามกฎหมายกลับไม่ได้ เคยไปร้องที่กระทรวงแรงงานแต่เรื่องเงียบ การที่บริษัทจะให้ค่าจ้างเพิ่มในวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือให้สิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย คงไม่ทำให้บริษัทเจ๊งได้ จำนวนเงินไม่ได้มากอะไรเลย ท้อแท้หมดกำลังใจในการทำงาน" พนักงานเผยความในใจ