พัสดุอำพรางและกองทัพมดดิจิทัล : เจาะลึกวิวัฒนาการใหม่ของเครือข่าย “ทุนเทาบุหรี่เถื่อน” ภาคใต้

ท่ามกลางการปราบปรามที่เข้มงวดของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกหน่วยงานภายใต้คำสั่งตรงจากรัฐบาล ขบวนการค้าสินค้าที่ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมายกำลังปรับตัวเพื่อความอยู่รอด จากเดิมที่เคยเป็นการวางขายหน้าร้านอย่างโจ่งแจ้งในย่านการค้า ปัจจุบันได้แปลงสภาพสู่ “ขบวนการล่องหน” ที่ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์และระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการซื้อขาย ข้อมูลล่าสุดจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการยาสูบแห่งประเทศไทยสะท้อนภาพวิกฤตที่ชัดเจนว่า บุหรี่ผิดกฎหมายพุ่งสูงขึ้นจนครองส่วนแบ่งถึง 25% ของตลาดบุหรี่ไทย สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและรายได้ภาษีมหาศาลกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี
เส้นทางการลำเลียงบุหรี่เถื่อนเหล่านี้มีต้นทางซับซ้อน ตั้งแต่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไปจนถึงตะวันออกกลาง โดยใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่า “ยูเทิร์นทางทะเล” เป็นไม้ตายสำคัญ สินค้าจะถูกสำแดงเท็จว่าเป็นสินค้าผ่านแดนเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สาม แต่ในความเป็นจริงกลับมีการลักลอบขนถ่ายกลางอ่าวไทย ก่อนจะใช้เรือประมงขนาดเล็กวนกลับ ทยอยลำเลียงขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งจังหวัดตรัง สตูล นราธิวาส และสงขลา นอกจากนี้ยังมีเส้นทางบกผ่านช่องทางธรรมชาติที่อาศัยรถกระบะดัดแปลงขนส่งเข้าสู่ “โกดังลับ” หรืออาคารร้างตามรอยต่อจังหวัด เพื่อรอการแปลงสภาพเป็นพัสดุธรรมดาที่ดูแนบเนียนที่สุด
จุดเปลี่ยนที่สำคัญในการกระจายสินค้าภายในประเทศคือการเปลี่ยนผ่านสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มตัว กลุ่มนายทุนเทาได้สร้างเครือข่าย “กองทัพมดดิจิทัล” บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ทั้ง Facebook X (Twitter) และ LINE เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ การชำระเงินถูกจัดการผ่าน “บัญชีม้า” เพื่อตัดตอนเส้นทางการเงินไม่ให้สาวถึงตัวการใหญ่ ขณะที่การจัดส่งถูกส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทยในคราบของสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป เช่น เครื่องสำอาง หรือน้ำพริก โดยมีศูนย์คัดแยกในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่สูบฉีดสินค้าเถื่อนกระจายไปสู่มือผู้ซื้อทั่วประเทศภายในเวลาไม่กี่วัน
สถิติที่น่าตกใจจากการสำรวจการบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมายล่าสุดในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 พบว่า จังหวัดสตูลนำโด่งเป็นอันดับ 1 มีสัดส่วนการบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมายสูงถึง 87% เนื่องด้วยภูมิศาสตร์ที่เป็นท่าเรือและชายแดนทางทะเล ตามมาด้วยจังหวัดพัทลุง ในอันดับที่ 2 ที่กลายเป็นฐานกระจายรายย่อยสำคัญ และสงขลา ตามมาเป็นอันดับที่ 3 ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเครือข่าย แม้ปฏิบัติการ “สิงห์ตะปบเหยื่อ” ของกรมการปกครองในช่วงต้นปี 2569 จะสามารถทลายโกดังรายใหญ่ในหาดใหญ่และยึดของกลางได้นับสิบล้านมวน แต่นั่นเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งที่ลอยพ้นน้ำเท่านั้น
การกวาดล้างบุหรี่เถื่อนในยุคใหม่จึงไม่อาจหยุดอยู่แค่การจับกุมหน้างานหรือยึดของกลางรายวัน แต่จำเป็นต้องอาศัยมาตรการที่เข้มข้นกว่านั้น ทั้งการตัดวงจรการเงินของทุนเทา การตรวจสอบพัสดุจากต้นทางจังหวัดชายแดนอย่างเคร่งครัด และการเอาผิดถึงตัวการระดับนายทุนเจ้าของโกดัง เพราะหากปล่อยให้ขบวนการนี้เติบโตต่อไป ไม่เพียงแต่รัฐจะสูญเสียรายได้มหาศาล แต่ร้านค้าโชห่วยที่ทำมาหากินอย่างถูกต้องกว่า 400,000 รายทั่วประเทศ จะต้องเผชิญกับภาวะล่มสลายจากการถูกทุนเทาเข้ามาบิดเบือนกลไกตลาดอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้