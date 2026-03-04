ผงาดศึกมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก! VMOTO ผนึกกำลัง TORA ENERGY โชว์วิสัยทัศน์ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตใน MOTOGP™ THAILAND GRAND PRIX 2026

VMOTO จับมือ TORA ENERGY โชว์วิสัยทัศน์ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตทั่วโลกรวมทั้งปักหมุดในประเทศไทย ผ่านสังเวียน MOTOGP™ THAILAND GRAND PRIX 2026 พร้อมดึงตำนานแชมป์โลก ‘JORGE LORENZO’ เซอร์ไพรส์แฟนความเร็ว
ตลอดระยะเวลา 3 วันของสุดสัปดาห์แห่งความเร็วระดับโลก บูธกิจกรรมของ VMOTO และ TORA ENERGY ในศึก MOTOGP™ THAILAND GRAND PRIX 2026 ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่หลั่งไหลเข้ามาชมสุดยอดนวัตกรรมสองล้อไฟฟ้าและสอบถามข้อมูลกันอย่างต่อเนื่อง
การจัดแสดงครั้งยิ่งใหญ่นี้ นำทัพโดยผู้บริหารระดับสูง มร. กราเซียโน มิโลเน (GRAZIANO MILONE) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของ VMOTO พร้อมด้วย นายนครินทร์ วลัยวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ นางสาวพัชร์สิตา พิมพ์อภิวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) จาก TORA ENERGY ที่มาร่วมดูแลการต้อนรับผู้เข้าชมอย่างใกล้ชิด สะท้อนภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของ VMOTO ที่ปัจจุบันดำเนินธุรกิจครอบคลุมกว่า 90 ประเทศทั่วโลก
พิสูจน์สมรรถนะระดับโลกกับสถิติ GUINNESS WORLD RECORDS
ไฮไลต์สำคัญที่ดึงดูดสายตาผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีคือ กิจกรรม TEST RIDE โดยเฉพาะการทดสอบสุดยอดสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ารุ่น CPX ซึ่งเคยสร้างหน้าประวัติศาสตร์จารึกใน GUINNESS WORLD RECORDS ด้วยการวิ่งทำระยะทางไกลถึง 1,931 กิโลเมตรภายใน 24 ชั่วโมงแบบต่อเนื่อง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือชั้น ทั้งอัตราเร่งที่ตอบสนองดั่งใจ ความเงียบและนิ่งของมอเตอร์ไฟฟ้าที่มอบเสถียรภาพสูงสุดในการควบคุม รวมถึงเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่าง FAST CHARGE ที่รองรับการชาร์จแบตเตอรี่จาก 0–100% ได้ภายในเวลาเพียง 40 นาที
กระทบไหล่ตำนานแชมป์โลก
นอกจากนวัตกรรมที่ล้ำสมัยแล้ว บูธของ VMOTO ยังได้มอบเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับแฟนความเร็ว ด้วยการปรากฏตัวของ ฮอร์เก ลอเรนโซ (JORGE LORENZO) ตำนานแชมป์โลก MOTOGP 3 สมัย และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ VMOTO ที่มาร่วมพบปะและทักทายผู้เข้าชมอย่างเป็นกันเอง ช่วยสร้างบรรยากาศความคึกคักและสีสันให้กับงานได้อย่างยอดเยี่ยม
มุ่งผลักดันระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV ECOSYSTEM) ในประเทศไทย
การตบเท้าเข้าร่วมงานระดับโลกในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ตอกย้ำความสำเร็จของแบรนด์ แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นระหว่าง VMOTO และ TORA ENERGY ในการผลักดันระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV ECOSYSTEM) ในประเทศไทย พร้อมสนับสนุนนโยบายลดมลภาวะทางอากาศด้วยพลังงานสะอาด และเดินหน้าขยายโอกาสทางธุรกิจเพื่อยกระดับตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไทยต่อไป