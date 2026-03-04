อดีต รมว.สหรัฐฯ จวก “ทรัมป์” ไร้แผนล่วงหน้า เพิ่งสั่งอพยพออกจากตะวันออกกลาง หลังโดนอิหร่านตอบโต้

อดีต รมว.คมนาคมสหรัฐฯ จวก “ทรัมป์” ไม่เตรียมการล่วงหน้า เพิ่งจะมาคิดแผนอพยพชาวอเมริกันออกจากตะวันออกกลาง หลังโดนอิหร่านโจมตีตอบโต้ ข้ออ้างเกิดเหตุการณ์เร็วเกินไปฟังไม่ขึ้น เพราะเป็นคนตัดสินใจเปิดสงครามเอง
วันนี้(4 มี.ค.) นายพีท บุตติเจจ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการของ เคตแลน คอลลินส์ ทางสถานีโทรทัศน์ CNN วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของนายโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างรุนแรง กรณีไม่มีแผนอพยพพลเมืองอเมริกันออกจากตะวันออกกลาง ภายหลังการโจมตีอิหร่านและอิหร่านได้โจมตีตอบโต้กลับ โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่ฟังไม่ขึ้นและยอมรับไม่ได้
ผู้ดำเนินรายการตั้งคำถามถึงสถานการณ์ชาวอเมริกันที่ยังติดค้างอยู่ในภูมิภาค ท่ามกลางการโจมตีตอบโต้ของอิหร่าน พร้อมอ้างคำตอบของประธานาธิบดีที่ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วเกินไป จึงไม่มีการเตรียมแผนอพยพไว้ล่วงหน้า พร้อมสอบถามว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจะรู้สึกอย่างไรกับคำชี้แจงดังกล่าว
บุตติเจจตอบว่า เมื่อรัฐบาลสหรัฐฯ แจ้งเตือนให้ประชาชนเดินทางออกจากประเทศในตะวันออกกลาง รัฐบาลก็ควรมีหน้าที่ช่วยเหลือให้การอพยพเกิดขึ้นจริง พร้อมชี้ว่ากำหนดการและการตัดสินใจทางทหารครั้งนี้เป็นอำนาจของประธานาธิบดีโดยตรง จึงไม่อาจอ้างว่าไม่ทราบล่วงหน้าได้
“ทั้งหมดนี้ถูกตัดสินใจโดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเอง ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่ารัฐบาลหรือคณะบริหารจะไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น และเอาเข้าจริง โลกทั้งใบก็รู้ว่ากำลังจะมีบางอย่างเกิดขึ้นจากการเสริมกำลังทางทหารที่ผ่านมา ดังนั้นการที่เพิ่งจะมาเริ่มคิดแผนอพยพคนอเมริกันเอาป่านนี้ จึงเป็นเรื่องที่ฟังไม่ขึ้นเลย" บุตติเจจกล่าว
อดีตรัฐมนตรีฯ ยังยกตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีต รวมถึงสถานการณ์หลังวันที่ 7 ตุลาคม 2566(กรณีกลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอล) ซึ่งแม้สหรัฐฯ จะไม่ทราบล่วงหน้า แต่ก็สามารถระดมกำลังและช่วยเหลือชาวอเมริกันออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วัน
“กรณีนี้ มันคือสงครามที่เราเลือกเอง ซึ่งเริ่มโดยประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาตามกำหนดเวลาที่รัฐบาลชุดนี้เป็นคนเลือกเอง แต่เพิ่งจะมาคิดเรื่องการอพยพคนอเมริกันที่กำลังตกอยู่ในอันตรายเอาตอนนี้เนี่ยนะ? มันฟังไม่ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวครับ” บุตติเจจกล่าวทิ้งท้าย.