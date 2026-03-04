พระราชินี ทรงเป็นประธานเปิดโครงการ “สสธวท...สตรีทรงพลัง” พระราชทานพระราชดำรัส “ให้สตรีปรับตัวให้เท่าทันบริบทใหม่ตามความผันเปลี่ยนของโลก“

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดโครงการ “สสธวท...สตรีทรงพลัง” ในวาระครบรอบ 50 ปีสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจฯ พร้อมพระราชทานพระราชดำรัสยกย่องบทบาทสตรีว่าเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 เวลา13.02 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดโครงการ “สสธวท...สตรีทรงพลัง”
ในวาระครบรอบ 50 ปีสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ 10 ปีเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
การนี้ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน ฯ และผู้ให้การสนับสนุนการ จัดงาน ฯ และทอดพระเนตรทอดพระเนตรนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีไทยให้ได้รับการยกย่องในสังคม ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยทรงเป็นแบบอย่างผู้หญิงยุคใหม่ที่สง่างาม ที่ทรงเปี่ยมไปด้วยน้ำพระราชหฤทัยกว้างขวางงดงาม และไม่หยุดพัฒนาตนเอง ตั้งแต่พระจริยวัตรอ่อนโยน จนถึงความมุ่งมั่นที่จะทรงศึกษาและเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อันสะท้อนให้เห็นถึงพลังของผู้หญิงที่สร้างความสำเร็จได้ด้วยความมุ่งมั่น
ทอดพระเนตรนิทรรศการ สสธวท. (BPWT) การเป็นองค์กรสมาชิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจสากล ซึ่งปัจจุบัน มีสมาชิกทั่วโลก 125 แห่ง ในปี พ.ศ.2524 สหพันธ์ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสหพันธ์ฯ เข้าอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงใช้ชื่อว่า “สหพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบัน สหพันธ์ฯ ได้ขยายเครือข่ายสมาคมสมาชิกตามจังหวัดต่างๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ทั่วประเทศ จำนวน 25 แห่ง
และนิทรรศการ เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) ซึ่งดำเนินงานในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้า เพิ่มศักยภาพ สนับสนุนและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำรับสตรีในประชาคมอาเซียน ปัจจุบัน AWEN มีสมาชิก 11 ประเทศ
จากนั้นเสด็จเข้าห้องแกรนด์บอลรูมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเข็มเกียรติคุณ สูจิบัตร หนังสือ และของที่ระลึก และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ และขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ฯ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเข็มเกียรติคุณ “สสธวท...สตรีทรงพลัง” และเบิกผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ พร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระราชดำรัส ตามลำดับ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานรางวัลเข็มเกียรติคุณและโล่เกียรติคุณ ตามลำดับ พร้อมพระราชทาน พระราชดำรัส เปิดโครงการฯ ตามความตอนหนึ่งว่า “…ท่ามกลางโลกที่ผันแปรอย่างรวดเร็ว สตรีจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันบริบทใหม่ พร้อมก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในทุกมิติของสังคม สตรีนักธุรกิจและสตรีนักวิชาชีพไทยต่างมีส่วนอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ด้วยความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล…ด้วยศักยภาพและบทบาทอันโดดเด่นนี้ คำว่า "สตรีทรงพลัง" จึงมิใช่เพียงถ้อยคำยกย่องหากแต่เป็นภาพสะท้อนแห่งคุณค่าและพลังในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยื่น..“
เมื่อพระราชทานพระราชดำรัสจบ ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ 50ปีสหพันธ์ฯ และวีดิทัศน์ 10 ปีเครือข่ายผู้ประกอบการ สตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็น “ต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจ” และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงาม ทรงเป็นต้นแบบให้สตรีไทยในหลากหลายด้าน ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ทรงเป็นแบบอย่างให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทย อีกทั้ง ตอกย้ำบทบาทสำคัญของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (BPWT) และเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) ในการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ทอดพระเนตรวีดิทัศน์การเปิดตัวหนังสือ “คัมภีร์สตรีทรงพลัง” จำนวน3 เล่ม เนื้อหาแต่ละเล่มเป็นเรื่องราวจากสตรี 3 ช่วงวัย ได้แก่ เล่ม 1 คัมภีร์...สตรีทรงพลัง : วัยก้าวหน้า(Rising Star) อายุ 20-40 ปี, เล่ม 2 คัมภีร์...สตรีทรงพลัง : วัยพัฒนา (Game Changer) อายุ 40-60 ปี และ เล่ม 3 คัมภีร์... สตรีทรงพลัง : วัยวัฒนา (Visionaries) อายุ 60 ปี ขึ้นไปบอกเล่าข้อคิด บทเรียน ประสบการณ์ กลยุทธ์ และแง่มุมต่าง ๆ ของสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพที่โดดเด่นจำนวน 153 ท่าน จากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยหนังสือชุด “คัมภีร์สตรีทรงพลัง” ถือเป็นหนึ่งในโครงการด้านสังคม ที่สะท้อนเจตนารมย์ขององค์กร ในการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
จากนั้นทอดพระเนตรการเสวนาสตรีทรงพลัง ของสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพที่ประสบ ความสำเร็จจาก10 สาขาวิชาชีพ ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และแรงบันดาลใจอันหลากหลาย เพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์ ความรู้ และส่งเสริมให้สตรีทุกช่วงวัยได้ก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตธุรกิจ และวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งสังคมวิวัฒน์ในหลากหลายด้าน อาทิ นางจรรย์สมร วัธนเวคิน เสาหลักของวัธนเวคิน นางภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวสุชาดา ช่วงศรี Miss World 2025 เป็นต้น ซึ่งดำเนินรายการโดยนายสัญญา คุณากร และ นายสุวิกรม อัมระนันท์