"วินทร์ เลียววาริณ" สลด ขีปนาวุธถล่มโรงเรียนอิหร่าน ดับ 168 ศพ แฉโลกสองมาตรฐาน-สื่อตะวันตกปิดปากเงียบ!

วินทร์ เลียววาริณ ศิลปินแห่งชาติ โพสต์สะท้อนภาพความโหดร้ายของสงครามอิหร่าน 2026 หลังขีปนาวุธถล่มโรงเรียนประถมหญิง Shajareh Tayyebeh คร่าชีวิตเด็กและครูรวม 168 ศพ ท่ามกลางการปฏิเสธความรับผิดชอบของมหาอำนาจ และการนิ่งเฉยของสื่อตะวันตกที่ "เงียบเป็นเป่าสาก" อย่างน่าอัปยศ
วันนี้ (4 มี.ค.) วินทร์ เลียววาริณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความสะท้อนถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อขีปนาวุธถล่มโรงเรียนประถมหญิง Shajareh Tayyebeh ในอิหร่าน ส่งผลให้เด็กและครูเสียชีวิตรวม 168 คน ท่ามกลางการปฏิเสธความรับผิดชอบจากสหรัฐฯ และอิสราเอล โดยวินทร์เปรียบยุคนี้เป็นยุคที่ "อำนาจอยู่เหนือศีลธรรม" ผู้นำส่วนใหญ่ไร้กระดูกสันหลังและเพิกเฉยต่อชีวิตบริสุทธิ์ เพียงเพราะผู้สูญเสียไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับขั้วอำนาจตะวันตก ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ในวันเสาร์ที่ผ่านมา โรงเรียนประถมหญิงแห่งหนึ่งชื่อ Shajareh Tayyebeh ในเมือง Minab ตอนใต้ของอิหร่าน ถูกถล่มด้วยขีปนาวุธ เด็กนักเรียนและครูรวม 168 รายเสียชีวิต เด็กอายุ 7-12 ขวบ สื่อตะวันตกแทบทั้งหมดไม่แตะเรื่องนี้ ทั้งสหรัฐฯ และอิสราเอลปฏิเสธความรับผิดชอบ ชี้นิ้วไปที่อิหร่านว่ายิงโรงเรียนตัวเองเพื่อสร้างภาพ ไม่มีใครมีกระดูกสันหลังพอที่จะยืดอกรับ กล้าทำกล้ารับ เหตุสหรัฐฯ และอิสราเอลรุกรานประเทศอิหร่านนั้นผิดทั้งกฎหมายภายในของสหรัฐฯ และกฎหมายนานาชาติ ทว่า สิ่งที่ตามมาคือผู้นำชาติยุโรปหลายชาติออกมาบอกว่าสมควรแล้ว เพราะอิหร่านเป็น "ประเทศชั่วร้าย"
ออสเตรเลียร่วมวงด้วย แต่ที่น่าผิดหวังที่สุดคือ มาร์ก คาร์นีย์ นายกฯ แคนาดาซึ่งเมื่อต้นปีนี้แสดงจุดยืนและประณามสหรัฐฯ ที่ประพฤติตนเป็นมาเฟียโลก กลับสนับสนุนการรุกรานอิหร่านในครั้งนี้ นอกจากออสเตรเลียและแคนาดา ประเทศที่สนับสนุนการรุกรานอิหร่านก็มี อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส บาห์เรน คูเวต กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เคนยา และยูเครน ในยุโรป ไม่มีผู้นำสักชาติที่อย่างน้อยก็แสดงความเสียใจที่เด็กนักเรียนร้อยกว่ารายตาย ทุกคนเงียบเป็นเป่าสาก ยกเว้นคนเดียวคือนายกฯ สเปน เปโดร ซานเชซ นายกฯ สเปนประกาศว่า การกระทำของสหรัฐฯ ผิดกฎนานาชาติ ผิดหลักการทุกอย่าง เขาเป็นคนเดียวที่กล้าลุกขึ้นมาประณามสหรัฐฯ รวมทั้งไม่อนุญาตให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพสเปนบุกอิหร่าน
ผลก็คือเมื่อเช้านี้ (เวลาไทย) ทรัมป์ขู่ตัดสัมพันธ์กับสเปน อิสราเอลด่าสเปนว่ายืนข้างคนชั่ว สเปนสวนกลับทันทีว่า "ไร้สาระว่ะ"
เพราะอิสราเอลถล่มโรงเรียน ฆ่าเด็กในกาซาเป็นประจำ เอาละ ลองมองกลับกัน สมมติว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธใส่โรงเรียนในยูเครน เด็กและครูตายไป 168 ราย ผู้นำตะวันตกทุกคนจะประณามรัสเซียเร็วกว่าจรวด สื่อตะวันตกทุกสื่อจะเล่นข่าวนี้ไปอีกนานเป็นปีๆ นี่คือโลกของโฆษณาชวนเชื่อ โลกของปลาใหญ่กินปลาเล็ก โลกที่ผู้นำหลายประเทศมีอำนาจ แต่ไม่มีศีลธรรม และยังไร้กระดูกสันหลัง นี่คือยุคแห่งกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าน้อยจะถอยจม"