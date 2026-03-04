ก.พลังงานยัน น้ำมันไทยไม่ขาดแคลน! เร่งนำเข้าจากแหล่งอื่นทดแทน หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ

กระทรวงพลังงานยันมีน้ำมันพอใช้ ไม่ต้องแห่กักตุน หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางตึงเครียดทำคนแตกตื่น ย้ำไทยไม่ได้นำเข้าจากที่เดียว เตรียมแผนรับมือหาแหล่งทดแทนจากอเมริกา-แอฟริกา พร้อมชดเชยราคาเพื่อประชาชน
จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง เริ่มส่งแรงกระเพื่อมถึงไทย จนส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต่างกังวลถึงเรื่องราคาน้ำมันจะพุ่งสูงหรือเกิดภาวะขาดแคลน ส่งผลให้หลายพื้นที่มีภาพประชาชนแห่นำรถเข้าเติมน้ำมันและนำแกลลอนน้ำมันมาเติมเพื่อกักตุน
ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มี.ค. เพจ “กระทรวงพลังงาน“ ได้ออกมาโพสต์ขอความร่วมมือประชาชนอย่ากักตุนน้ำมัน กระทรวงพลังงานยืนยันมีน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการ เตรียมพร้อมใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยราคา
พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า “เนื่องจากสถานการณ์
ความไม่สงบในตะวันออกกลางทำให้อิหร่าน
ปิดช่องแคบฮอร์มุซ ไทยนำเข้าน้ำมันบางส่วน
จากตะวันออกกลางไม่ใช่ทั้งหมด และเร่งจัดหาแหล่งทดแทน ทั้งจากอเมริกา แอฟริกาตะวันตก มาเลเซีย
ปริมาณสำรอง 50 วัน เป็นเพียงประมาณการณ์เท่านั้น มีการจัดหา และเพิ่มสต๊อก อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ“