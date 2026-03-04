xs
สะเทือนใจ! สถานทูตฯอิหร่านเปิดภาพพิธีฝังร่าง 160 ชีวิตผู้บริสุทธิ์สังเวยจากเหตุทิ้งระเบิดสหรัฐฯ-อิสราเอล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย เผยภาพพิธีฝังศพครูและนักเรียนกว่า 160 ราย ที่เสียชีวิตจากการโจมตีจากสหรัฐฯ-อิสราเอล ทางอากาศถล่มโรงเรียนประถมจนร่างแหลกละเอียด ท่ามกลางเสียงประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. เพจ“IR Iran Embassy in Bangkok Thailand” ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่ภาพสะเทือนใจพิธีฝังร่างเด็กนักเรียนและครูกว่า 160 คน ที่เสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอล

โดยทางเพจระบุข้อความว่า “นี่คือหลุมศพที่กำลังถูกขุดขึ้นสำหรับเด็กหญิงผู้บริสุทธิ์มากกว่า 160 คน ที่เสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐฯ-อิสราเอล ใส่โรงเรียนประถม ร่างกายของพวกเธอแหลกละเอียดเป็นชิ้นๆ ​นี่คือภาพความจริงของ "การช่วยเหลือ" ที่นายทรัมป์เคยให้สัญญาไว้ จากกาซาจนถึงมินาบ ผู้บริสุทธิ์ถูกสังหารอย่างเลือดเย็น

Iranian Foreign Minister:
These are graves being dug for more than 160 innocent young girls who were killed in the US-Israeli bombing of a primary school. Their bodies were torn to shreds.

This is how "rescue" promised by Mr. Trump looks in reality.

From Gaza to Minab, innocents murdered in cold blood.“