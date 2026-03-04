ชาวอิหร่านสังเวยแล้ว 1,087 ราย หลังสหรัฐฯ-ยิวรวมหัวยิงถล่ม

กลุ่มสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน HRANA เผยตัวเลขความสูญเสียหลังสหรัฐฯ-อิสราเอลเปิดฉากโจมตีช่วง 4 วัน ทำให้ชาวอิหร่านเสียชีวิตแล้ว 1,097 ราย เป็นเด็ก 181 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 5,400 คน
เครือข่ายข่าวสารเพื่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights Activists News Agency - HRANA) ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า นับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเริ่มต้นเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา จนถึงช่วงบ่ายวันอังคารที่ 3 มี.ค.ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ หรือช่วงเช้าวันพุธที่ 4 ตามเวลาในไทย มีพลเรือนในอิหร่านเสียชีวิตอย่างน้อย 1,097 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 181 ราย
นอกจากนี้ มีพลเรือนมากกว่า 5,400 คนได้รับบาดเจ็บ รวมถึงเด็ก 100 คน
กลุ่มดังกล่าวระบุว่ารายงานนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกหลายร้อยราย
สำหรับ HRANA คือสำนักข่าวที่เน้นการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศอิหร่านโดยเฉพาะ ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดยกลุ่มนักกิจกรรมสิทธิมนุษยชนชาวอิหร่าน (Human Rights Activists in Iran - HRAI) มีเป้าหมายเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งมักจะถูกปิดกั้นข้อมูลจากรัฐบาลอิหร่าน แต่เนื่องจากเป็นการทำงานที่ขัดต่อแนวทางของรัฐบาลอิหร่าน ทีมงานของ HRANA ส่วนใหญ่จึงต้องทำงานจากนอกประเทศหรือทำงานแบบปิดลับเพื่อความปลอดภัย