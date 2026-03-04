ททท.ปลุกกระแสการท่องเที่ยวคนเดียว Solo Travel ชวนคนไทยออกเดินทางสร้างช่วงเวลาแห่งความทรงจำและอิสระ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยด้านตลาดในประเทศ ตอกย้ำยุทธศาสตร์ Value over Volume เปลี่ยนผ่านการท่องเที่ยวเชิงปริมาณสู่ “การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ” ปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวใหม่ที่ต่างจากเดิม ที่ไม่ใช่เพียงการพักผ่อน แต่คือการค้นหาความสุข เติมเต็มความหมายให้ชีวิต และตอบโจทย์ตัวตนที่แท้จริง เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “The New Thailand” ด้วยการส่งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม
ปี 2569 นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า “ททท.พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย Value over Volume มุ่งเจาะกลุ่มความสนใจเฉพาะ ผ่านการส่งเสริม Sub-Culture Economy โดยเปิดตัวโครงการ Journey A La Carte เที่ยวใกล้ เที่ยวไกล เที่ยวได้ตามใจเรา ปลุกกระแสการท่องเที่ยวคนเดียว (Solo Travel) ที่มอบอิสระให้กับทุกการเดินทางเพื่อตอบโจทย์ตัวตนที่แท้จริง พร้อมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้การท่องเที่ยวไทย ในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งอิสรภาพ (Destination of Freedom Travel) ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเลือกและกำหนดประสบการณ์ได้ด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตาม ททท.ยังได้ต่อยอดแคมเปญ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย” ชวนคนไทยออกเดินทางและแชร์ประสบการณ์ “ช่วงเวลาแห่งความทรงจำและอิสระ” (Memory of Freedom) ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2569 จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ The SOLO Creators ไปคนเดียว เที่ยวทั่วไทย SOLO Society Trip เที่ยวเดี่ยว ไม่เดียวดาย และ Go SOLO Rewards กับดีลสุดคุ้ม
“โดยในปีนี้ ททท.ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยร่วมกับผู้ประกอบการและพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมจับมือเหล่าครีเอเตอร์ที่จะมาร่วมส่งต่อประสบการณ์การเดินทางที่ต่างจากเดิม และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ให้กับออกค้นหาความหมายและเติมเต็มชีวิตในแบบฉบับตัวเอง” นายอภิชัยกล่าว
ทั้งนี้ ททท.โดยด้านตลาดในประเทศ คาดว่าแคมเปญดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ และกระจายการท่องเที่ยวทั้งในมิติของพื้นที่และช่วงเวลา ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้ทาง Facebook Page: Journey A La Carte