“ทรัมป์” ปัดโดนอิสราเอลชักจูงเปิดศึกอิหร่าน อ้างสหรัฐต่างหากกดดันให้ยิวลงมือ

“ทรัมป์” ปฏิเสธกระแสข่าวถูกอิสราเอลดึงเข้าสู่สงครามกับอิหร่าน ชี้สหรัฐฯ ต่างหากเป็นฝ่ายกดดันให้อิสราเอลต้องลงมือ เพื่อไม่ให้อิหร่านเปิดฉากโจมตีก่อน
วันที่ 3 มี.ค. นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่า เขาถูกอิสราเอลดึงเข้าสู่ความขัดแย้งกับอิหร่าน โดยยืนยันว่า การตัดสินใจเปิดฉากโจมตีเป็นไปเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านลงมือก่อน และอาจเป็นสหรัฐฯ เองที่กดดันให้อิสราเอลต้องดำเนินการ
ทรัมป์ระบุว่า หากสหรัฐฯ ไม่ลงมือ อิหร่านมีแนวโน้มจะเปิดฉากโจมตีก่อน พร้อมย้ำว่า เขามีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งต่อข้อมูลดังกล่าว
ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวภายในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวว่า หากจะกล่าวให้ถูกต้อง อาจเป็นสหรัฐฯ ที่ “บีบให้อิสราเอลต้องลงมือ” แต่ทั้งสองฝ่ายต่างมีความพร้อม และการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อขีดความสามารถของอิหร่าน โดยเฉพาะคลังขีปนาวุธที่กำลังลดลงอย่างมาก
ก่อนหน้านี้หนึ่งวัน นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า การตัดสินใจของประธานาธิบดีในการโจมตีอิหร่านก่อน มีสาเหตุมาจากการประเมินของสหรัฐฯ ว่า อิสราเอลอาจเตรียมดำเนินการทางทหารเองฝ่ายเดียว หากไม่มีการลงมือก่อนจากวอชิงตัน