ชัดเจน! เป้าหมายสุดท้ายอิสราเอล ทำรัฐอิสลามอิหร่านสิ้นสภาพ เผยคนยิวแห่อวย “โดนัลด์ ทรัมป์”

พันเอกหญิงอดีตทหารกองกำลังป้องกันอิสราเอล เปิดเผยว่าเป้าหมายสุดท้าย ของรัฐบาลอิสราเอล คือการทำให้ระบอบรัฐอิสลามของอิหร่านสิ้นสภาพ พร้อมเผยชาวยิวทั้งประเทศต่างยกย่อง “ทรัมป์”
วันนี้(3 มี.ค.) สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของพันเอกหญิง มิรี ไอซิน อดีตทหารกองกำลังป้องกันอิสราเอล (Israel Defense Forces – IDF) ที่กล่าวกับเอเล็กซ์ ไมเคิลสัน ผู้ดำเนินรายการของ CNN ว่า “เป้าหมายในขั้นตอนนี้คือการพยายามทำให้ไร้สมรรถภาพ ไม่ได้หมายถึงการทำลายล้างทั้งหมด แต่เป็นการลดทอนขีดความสามารถที่ระบอบรัฐอิสลามมีอยู่ในอิหร่าน”
อดีตนายทหารหญิงผู้นี้ระบุว่า ประชาชนอิสราเอลส่วนใหญ่สนับสนุนปฏิบัติการร่วมของรัฐบาลกับสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลาง “ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่สนับสนุนเรื่องนี้” เธอกล่าว “แม้จะมีการเปลี่ยนรัฐบาลในอิสราเอล ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนมุมมองของพวกเราที่มีต่อภัยคุกคามจากระบอบรัฐอิสลามนี้ได้”
ไอซิน ซึ่งขณะนี้หลบภัยอยู่กับพี่สาวในกรุงเทลอาวีฟ เมืองหลวงของอิสราเอล ยังกล่าวถึงความชื่นชมในระดับประเทศที่มีต่อนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยระบุว่า เขาได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นในอิสราเอล
อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐฯ สถานการณ์แตกต่างจากอิสราเอล ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกันจำนวนมากแสดงความไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการทางทหารของรัฐบาลทรัมป์ต่ออิหร่าน โดยมองว่าไม่ต้องการให้ประเทศเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งในต่างแดน
อย่างไรก็ตาม ไอซินกล่าวว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอิสราเอลมองว่านโยบายต่างประเทศของทรัมป์เป็นที่น่าพอใจ