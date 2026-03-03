เตือนรบยึดเยื้ออีก 1 สัปดาห์ สหรัฐฯ-ยิวเดือดร้อนแน่ เหตุขาดแคลนอาวุธสกัดกั้นขีปนาวุธอิหร่าน

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเตือนว่า หากการสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ยังคงดำเนินต่อไปอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ อาจเกิดภาวะขาดแคลนอาวุธสกัดกั้นขีปนาวุธขั้นสูงอย่างรุนแรง ท่ามกลางข้อมูลที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิหร่าน
บรรณาธิการข่าวสายทหารของ The Economist ระบุว่า เป้าหมายทางทหารของสหรัฐฯ และอิสราเอลมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเริ่มต้นของปฏิบัติการ โดยหันมาให้ความสำคัญกับการจำกัดศักยภาพด้านขีปนาวุธของอิหร่านมากขึ้น
ชาแชง โจชิ (Shashank Joshi) ให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่า ถ้อยแถลงล่าสุดของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ และนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู แตกต่างจากช่วงแรกของการโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมเน้นการส่งสัญญาณทางการเมืองต่อประชาชนอิหร่าน แต่ขณะนี้มุ่งเป้าไปที่ขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิหร่านโดยตรง
อย่างไรก็ตาม เขาประเมินว่า สหรัฐฯ และอิสราเอลมีแนวโน้มจะเดินหน้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อบั่นทอนศักยภาพการทำสงครามของอิหร่านในทุกมิติ ไม่เพียงการโจมตีขีปนาวุธและแท่นยิงเท่านั้น แต่รวมถึงการตัดห่วงโซ่อุปทานที่ใช้ในการผลิตและส่งกำลังบำรุงขีปนาวุธด้วย
โจชิย้ำว่า โดยธรรมชาติแล้ว ไม่มีประเทศใดเปิดเผยปริมาณคลังอาวุธสกัดกั้นที่มีอยู่จริงในช่วงเริ่มต้นความขัดแย้ง “แต่จากการประเมิน หากการสู้รบดำเนินต่อไปอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ เราน่าจะเริ่มเห็นภาวะขาดแคลนอาวุธสกัดกั้นอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอาวุธระดับสูงสุด” เขากล่าว