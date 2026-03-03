ดร.ธรณ์ สรุป “สงครามตะวันออกกลางคาดยืดเยื้อ น้ำมันทะลุ 82 ดอลลาร์ ตลาดเอเชียแดงถ้วนหน้า

ดร.ธรณ์ สรุปสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลาง เผยอิหร่านขู่ปิดช่องแคบ ค่าระวางเรือพุ่ง ไทยมีน้ำมันสำรอง 60 วัน เตือนผลกระทบอาจยืดเยื้อถึงปีหน้า เศรษฐกิจ-ค่าครองชีพ เสี่ยงรับแรงกระแทกระลอกใหม่ ราคาพลังงานโลกเริ่มปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังไร้สัญญาณคลี่คลาย
วันนี้ (3 มี.ค.) เฟซบุ๊ก “Thon Thamrongnawasawat” ของ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม) ได้แสดงความคิดเห็นสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางว่า สรุปสถานการณ์สงครามให้เพื่อนธรณ์ครับ
การโจมตียังมีต่อเนื่อง โรงกลั่นซาอุ โรงก๊าซกาตาร์ ต้องหยุดทำงาน ทั้งคู่เป็นผู้นำในการส่งออกปิโตรเลียม
อิหร่านประกาศปิดช่องแคบจริงจัง บริษัทประกันบางแห่งยกเลิกประกันสงครามสำหรับเรือในเขตนั้น
ค่าระวางเรือขนส่งน้ำมัน/สินค้าในเขตนั้นพุ่งสูงขึ้น
ราคาน้ำมันโลกค่อยๆ ขยับขึ้น ตอนที่ผมเขียน ยืนเหนือ 82 เหรียญ (BRENT) ก๊าซในยุโรปราคาโดด เพราะหนีจากรัสเซียมาพึ่งตะวันออกกลาง
ตอนนี้รัสเซียจึงยิ้มเล็กๆ เพราะหากยืดเยื้อ ยุโรปอาจต้องมาพึ่งใหม่ อีกทั้งรัสเซียยังผลิตน้ำมันเพิ่มได้อีกเยอะ (ก่อนหน้านั้นโดนบอยคอต)
ไทยมีน้ำมันสำรอง 60 วัน ประเทศในยุโรปเฉลี่ย 90 วัน มีแต่ญี่ปุ่นชาติเดียวที่สูงมาก
ไทยใช้กองทุนน้ำมันดูแลดีเซลเป็นหลัก เบนซิลอาจขึ้นเรื่อยๆ ยังใช้รัฐวิสาหกิจ (ปตท.) ช่วยตรึงราคา ยังมีบางจากที่รัฐถือหุ้นผ่านทางต่างๆ ช่วยตรึงไว้
แต่ถ้าสงครามยืดเยื้อ ก็ต้องคงต้องปล่อยให้ค่อยๆ ขึ้น ทั้งหมดนั้นคงขึ้นกับสงครามว่านานขนาดไหน
เครื่องบินบางสายเริ่มบิน แต่เป็นการขนผู้โดยสารตกค้าง ฯลฯ ยังไม่ใช่การบริการตามปรกติ
มีข่าวว่าพระราชวังมรดกโลกของอิหร่านเสียหาย 😔
กลุ่มต่างๆ ที่สนับสนุนอิหร่านในบางประเทศเริ่มออกมา แต่ยังอยู่ระดับจำกัด
ฝ่ายความมั่นคงในแต่ละประเทศเริ่มเข้มงวดต่อการถ่ายภาพ/คลิป
ไม่มีใครรู้ว่าอิหร่านมีโดรน/จรวดเหลือเท่าไหร่ ? บอกไม่ได้ว่ายังยิงได้อีกนานไหม (มีแต่คำกล่าวอ้าง เช่น โดรน 1 แสนลำ แต่ยืนยันไม่ได้)
จรวดป้องกันการโจมตีของหลายประเทศก็บอกยากว่าเหลือเท่าไหร่ มีแต่คำกล่าวอ้างเช่นกัน
อังกฤษประกาศไม่ร่วมสงคราม สเปนไม่ให้ใช้ฐานทัพสำหรับโจมตี
ตลาดหุ้นวันนี้ในเอเชียแดงหลายประเทศ โดยเฉพาะเกาหลีใต้ (ของไทยลุ้นพรุ่งนี้ว่าจะแดงแค่ไหน)
ตราบใดที่สถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ ยังไม่เห็นท่าทีว่าจะยุติในเร็ววัน ยังไม่มีการเจรจา และยังไม่เห็นแววว่าจะมี (ยกเว้นคำของทรัมป์เมื่อ 3 วันก่อนซึ่งเลิกพูดไปแล้ว)
โดยรวมแล้วเราน่าจะเห็นผลกระทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่ผ่านไป ตราบใดที่สงครามยังไม่มีแววว่าจะจบ
สงครามหนนี้ทำให้แผนชีวิตในปี 69 ต้องปรับเปลี่ยนบ้าง เพื่อนธรณ์เตรียมการกันไว้บ้างนะครับ
🥺