สปสช.ไฟเขียว “วัคซีนไอพีดี” เด็กไทย ลุ้นฉีดได้ในปีนี้ หลังผลักดันยาว 9 ปี

ข่าวดีของผู้ปกครองไทย! บอร์ด สปสช. ประชุมพิเศษเกือบ 3 ชั่วโมง เห็นชอบเตรียมอนุมัติวัคซีนไอพีดีให้เด็กไทย คาดเริ่มฉีดได้ภายในปีนี้ แม้อาจยังไม่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ครบทุกคนในระยะแรก แต่ถือเป็นก้าวสำคัญสู่มาตรฐานสากล
วันนี้ (3 มี.ค.) เพจ “Infectious ง่ายนิดเดียว” หรือ นพ.วรวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง โพสต์แสดงความยินดีหลังบอร์ด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดประชุมพิเศษนานเกือบ 3 ชั่วโมง เพื่อพิจารณาเรื่องวัคซีนไอพีดีในเด็กไทย ก่อนมีข้อสรุปเตรียมอนุมัติบรรจุวัคซีนดังกล่าว และคาดว่าจะสามารถเริ่มฉีดได้ภายในปีนี้ แม้ระยะแรกอาจยังไม่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์เด็กทุกคนทันที แต่จะเป็นการเริ่มต้นในระดับประเทศอย่างเป็นทางการ
เจ้าตัวยังระบุว่า การผลักดันครั้งนี้ใช้เวลานานถึง 9 ปี ผ่านการประชุมเกือบ 17 ครั้ง และเคยถูกปัดตกหลายรอบ ก่อนได้รับการเห็นชอบในที่สุด โดยยกเครดิตให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชและโรคติดเชื้อหลายท่าน รวมถึงหน่วยงานด้านวัคซีน กรมควบคุมโรค และคณะกรรมาธิการวุฒิสภาที่ร่วมสนับสนุนข้อมูลและผลักดันเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง
นพ.วรวิทย์ ระบุด้วยว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีถึง 175 ประเทศที่ให้วัคซีนไอพีดีแก่เด็ก เหลือเพียง 19 ประเทศที่ยังไม่ได้บรรจุในระบบหลัก การขยับตัวของไทยครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข เพื่อให้เด็กไทยได้เข้าถึงวัคซีนทัดเทียมนานาชาติ พร้อมทิ้งท้ายว่า “อย่างน้อยในชั่วชีวิตนี้ ฝันใกล้เป็นจริง ที่เด็กไทยจะได้วัคซีนแล้ว”