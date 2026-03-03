ทหารมะกันดับเพิ่มเป็น 6 ราย จากเหตุโดรนอิหร่านบุกโจมตีสายฟ้าแลบใส่ฐานปฏิบัติการในคูเวต

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ แถลงพบทหารอเมริกันเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 รวมเป็น 6 จากเหตุโดรนอิหร่านฝ่าระบบป้องกันเข้าไปโจมตีฐานปฏิบัติการชั่วคราวในคูเวตแบบสายฟ้าแลบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ หรือ US Central Command (CENTCOM) แถลงยืนยันว่า ทหารสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตเพิ่มเป็น 6 นาย จากเหตุอิหร่านโจมตีศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวของกองทัพสหรัฐฯ ภายในท่าเรือพลเรือนชูไอบา ประเทศคูเวต เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น
แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เปิดเผยว่า การโจมตีดังกล่าวเป็นการยิงถล่มโดยตรง พุ่งเป้าไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการซึ่งเป็นรถพ่วงขนาดใหญ่ดัดแปลงเป็นสำนักงาน โดยเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือเสียงไซเรน ทำให้ทหารไม่สามารถอพยพหรือหลบภัยได้ทัน
CENTCOM ระบุว่า ก่อนหน้านี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 4 นาย แต่ตอมาสามารถกู้ร่างทหารอีก 2 นายที่สูญหายจากซากอาคาร ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 6 นาย โดยพื้นที่บางส่วนยังคงมีไฟลุกไหม้หลังเหตุโจมตี ทำให้การค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบาก
ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีท เฮกเสท (Pete Hegseth) ระบุว่า ศูนย์ดังกล่าวเป็น “ศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่มีการเสริมความแข็งแรง” และมีวัตถุโจมตีเพียงหนึ่งลูกที่สามารถฝ่าระบบป้องกันทางอากาศเข้าไปได้ โดยกองทัพกำลังสอบสวนลักษณะอาวุธที่ใช้ ซึ่งอาจเป็นการโจมตีด้วยโดรน
ภาพถ่ายจากดาวเทียมในวันเกิดเหตุเผยให้เห็นอาคารภายในท่าเรือเกิดเพลิงไหม้ และมีกลุ่มควันดำหนาทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ขณะเดียวกัน CENTCOM ระบุว่า มีทหารอยู่ในพื้นที่หลายสิบคนในขณะเกิดเหตุ และยังไม่เปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิต เนื่องจากอยู่ระหว่างการแจ้งญาติ
ทหารที่เสียชีวิตทั้งหมดสังกัดหน่วย 1st Theater Sustainment Command ซึ่งตั้งฐานอยู่ที่ฟอร์ตน็อกซ์ รัฐเคนทักกี และเป็นส่วนหนึ่งของกำลังพลที่หมุนเวียนมาปฏิบัติภารกิจสนับสนุนเป็นระยะเวลา 9 เดือน
เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการสูญเสียกำลังพลครั้งแรกของสหรัฐฯ จากปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา ตามเวลาเขตตะวันออกของสหรัฐฯ ภายใต้ชื่อปฏิบัติการ Operation Epic Fury โดยทั้งรัฐมนตรีกลาโหมและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยอมรับว่า อาจเกิดความสูญเสียเพิ่มเติมในระยะต่อไป
CENTCOM เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีทหารสหรัฐฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วอย่างน้อย 18 นาย จากปฏิบัติการดังกล่าว
ด้านประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐฯ พลเอก แดน เคน (Dan Caine) กล่าวแสดงความอาลัยว่า ทหารที่เสียชีวิตเป็น “บุคลากรที่ดีที่สุดของประเทศ” และเป็นแบบอย่างของการเสียสละเพื่อชาติ พร้อมย้ำว่ากองทัพจะไม่ลืมความสูญเสียที่เกิดขึ้น