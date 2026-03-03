Ragnarok Origin Classic ประกาศเปิด CBT อย่างเป็นทางการ พร้อมชวนชิงชัยใน Tyr Cup รางวัลรวม 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

เกม Ragnarok Origin Classic ที่พัฒนาโดย Gravity Game Vision ได้ปล่อยคลิปวิดีโอโปรโมทออกมาเป็นครั้งแรก พร้อมกับการประกาศเริ่มต้นการทดสอบ Hearth Test (CBT) แบบจำกัดจำนวนผู้เล่น (ลบข้อมูลหลังสิ้นสุดการทดสอบ) ในขณะเดียวกันยังได้เปิดเผยข้อมูลการแข่งขันประจำปีอย่าง "Tyr Cup" ที่มีเงินรางวัลรวม 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้กับผู้เล่นได้ทราบอีกด้วย ขอเชิญชวนผู้เล่นจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และภูมิภาคอื่นที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อชิงความเป็นแชมป์และก้าวขึ้นสู่เกียรติยศอันสูงสุด
เปิดตัวคลิปวิดีโอโปรโมทเกมเป็นครั้งแรก พร้อมๆกับ การทดสอบ Hearth Test (CBT) ที่ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว
คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกมได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกบนแพลตฟอร์มต่างๆ และ Kafra รองผู้อำนวยการของ Novice Academy ก็ได้เชิญชวนให้ผู้เล่นจากทั่วทั้งเอเชียกลับมารวมตัวกันที่ Prontera อีกครั้ง เพื่อเริ่มต้นการผจญภัยอย่างแท้จริง ที่ "เน้นแค่ Monthly Pass เป็นหลัก" ในคลิปวิดีโอโปรโมทจะนำเสนอความคลาสสิกและการเล่นเป็นทีมในรูปแบบต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของเกม Ragnarok Origin Classic ที่เน้นการกลับสู่ความตั้งใจเดิม และการผจญภัยที่แท้จริงที่ทุกคนต่างรอคอย
https://www.youtube.com/watch?v=3CxbkegqSHc
ก่อนการเปิดตัวการทดสอบขนาดเล็กนี้ เกมได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เล่นหลายๆท่าน และผู้พัฒนาก็ได้นำผลตอบรับเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นคำติชมหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ไปทำการแก้ไข ปรับปรุงเกมใหัดีขึ้น และได้ตัดสินใจที่จะเปิดรับสมัครผู้เล่นที่จะเข้าร่วมการทดสอบมากขึ้น
การโปรโมทคลิปวิดีโอในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นการทดสอบ Hearth Test (CBT) อย่างเป็นทางการ ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เล่นที่ผ่านการคัดเลือกจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่ "เน้นแค่ Monthly Pass เป็นหลัก" สนุกไปกับการผจญภัยอย่างแท้จริง และเต็มไปด้วยความยุติธรรมใน RO
Tyr Cup การแข่งขัน MMO ระดับโลก เปิดรับสมัครแล้ว ขอเชิญชวนผู้ที่หลงใหลใน RO เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
Ragnarok Origin Classic มุ่งมั่นที่จะรักษาความสนุกของเกมต้นฉบับเอาไว้ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ยุติธรรมผ่านการใช้งานที่ "เน้นแค่ Monthly Pass เป็นหลัก" ในเกมจะมีการจำกัดการเติมเงินของผู้เล่น การแพ้ชนะจะขึ้นอยู่กับทักษะและกลยุทธ์ของผู้เล่น และ Tyr Cup จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของ "RO ที่ยุติธรรม"
จากข้อมูลที่ประกาศในปัจจุบัน "Tyr Cup" ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะหนึ่งในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันประจำปีที่สำคัญของ Ragnarok Origin Classic โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน MMO ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน สามารถดูได้จากลิงก์ด้านล่าง:
https://roocpr.short.gy/TyrCupRally
วิธีการเล่นในการแข่งขัน: การแข่งขัน "Tyr Cup" ในปีนี้ จะใช้รูปแบบวิธีการเล่นหลักสุดคลาสสิกของ Thor Cup ใน Ragnarok Origin โดยจะมีผู้เล่นทีมละ 10 คน ในการต่อสู้แบบ 5v5 ที่เน้นการทดสอบความแข็งแกร่งโดยรวมของทีมในแง่ของการจัดทีมอย่างมืออาชีพ ความสามัคคีและการทำงานร่วมกันของทีม ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆที่เลือกใช้
กำหนดการและรูปแบบการแข่งขัน: ในการแข่งขันจะเปิดให้ผู้เล่นจากทุกเซิร์ฟเวอร์เข้าร่วม และจะดำเนินการแข่งขันแบบหลายรอบ สำหรับการแข่งขันในรอบเก็บคะแนน จะใช้ค่าสถิติที่เป็นธรรมแบบเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบจากความแตกต่างของระดับเลเวลและการพัฒนาของตัวละคร ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมในการแข่งขันจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความยุติธรรม
รางวัลการแข่งขัน: รางวัลในการแข่งขันของปีนี้ จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทีมที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนทีมที่เหลือจะได้รับรางวัลลดหลั่นกันลงไปตามสัดส่วนที่เหลือ
ในฐานะที่ Tyr Cup เป็นทัวร์นาเมนต์การแข่งขันระดับนานาชาติ ที่ออกแบบมาสำหรับผู้เล่นที่มีฝีมือและทีมที่มีความแข็งแกร่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบเวทีการแข่งขันที่มีมาตรฐานและยุติธรรมให้กับทุกคน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ RO ทุกท่าน ขณะนี้สามารถ
ทางเกมได้กล่าวว่า Tyr Cup จะเป็นจุดเริ่มต้นการแข่งขันประจำปีของ Ragnarok Origin Classic ในอนาคต และระบบนี้จะเป็นระบบการแข่งขันที่สมดุลระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้เล่นทั่วไปกับความบันเทิงในการแข่งขันระดับสูง โดยใช้กลยุทธ์และความแข็งแกร่งเป็นกุญแจสู่ชัยชนะ
ชวนเพื่อนๆ มารับ "Mini Angel Wings" เมื่อเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า
Ragnarok Origin Classic ได้เข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันประสบการณ์ในเชิงลึกของผู้เล่นแล้ว ขณะนี้เกมได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าบน App Store และ Google Play แล้วผู้เล่นที่สนใจสามารถเข้าไปทำการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ร้านค้าบนแอปพลิเคชันต่างๆได้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษในหน้าลงทะเบียนล่วงหน้า พร้อมรางวัลมากมายสำหรับการเข้าร่วมอีกด้วย
คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้า：https://roocpr.short.gy/th0303
ในอนาคต ทีมงานจะทยอยปล่อยรายละเอียดกติกาของกิจกรรมและข้อมูลเนื้อหาเกมเพิ่มเติมออกมาให้ได้รับทราบกัน นักผจญภัยที่สนใจโปรดกดติดตามเว็บไซต์และชุมชนทางการของเรา
การแข่งขันที่ยุติธรรมและรางวัลมากมายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
[Facebook]：https://rooc.short.gy/TH
[Discord]：https://discord.gg/rooclassic