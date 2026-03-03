เปิดตัว “ป๊อปคอร์นรสกะเพราไก่อวกาศ” แรงบันดาลใจจากอาหารนักบินอวกาศ ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ!

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “ป๊อปคอร์นรสกะเพราไก่อวกาศ” ส่วนผสมอย่างลงตัวระหว่างป๊อปคอร์น เอส เอฟ ระดับพรีเมียมคลุกเคล้ากับรสกะเพราแบบไทยจัดจ้าน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมนู ‘อกไก่กะเพรา’ ของแบรนด์ CP ที่ผ่านมาตรฐาน Space Food Standard เพื่อเป็นอาหารของนักบินอวกาศ พร้อมจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ที่โรงภาพยนตร์ ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์และเดลิเวอรี่
สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอส เอฟ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบความสุขและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อยกระดับ Concession ให้ตอบโจทย์กับลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ ล่าสุดเราได้ร่วมมือกับ ซีพี อีกครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จ ในการจำหน่ายป๊อปคอร์นรสโบโลน่ามาแล้ว โดยสร้างสรรค์เมนูล่าสุด “ป๊อปคอร์นรสกะเพราไก่อวกาศ” ซึ่งเป็นการผสมผสานของเมล็ดป๊อปคอร์นพรีเมียมจาก เอส เอฟ กับรสชาติที่ได้แรงบันดาลใจจากเมนูอกไก่กะเพรา ของ ซีพี เพื่อร่วมชื่นชมกับความสำเร็จของอาหารไทย สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถ พิสูจน์ความจัดจ้าน ถึงรสกะเพราแท้ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์และเดลิเวอรี่ค่ะ”
ด้าน ศุภรา ศรีบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจการค้าในประเทศ CPF (B2B Food Service) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซีพีเอฟมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ เอส เอฟ อีกครั้ง เพื่อต่อยอดความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ซีพีสู่ประสบการณ์ใหม่ในรูปแบบป๊อปคอร์นรสชาติพิเศษ ‘ป๊อปคอร์นรสกะเพราไก่อวกาศ’ ได้รับแรงบันดาลใจจากเมนูอกไก่กะเพรา ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านอาหาร ในระดับสูงสุดตามมาตรฐานอาหารอวกาศ”
ชวนสัมผัสรสชาติกะเพราแท้ ๆ จากครัวไทย สู่มาตรฐานระดับอวกาศ กับ “ป๊อปคอร์นรสกะเพราไก่อวกาศ” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์และเดลิเวอรี่ พร้อมทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com รวมถึงสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ ได้ผ่านโซเชียลมีเดีย #SFcinema