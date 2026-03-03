xs
xsm
sm
md
lg

“ชาเม่” บุกสีลมสะเทือนออฟฟิศ! เปิดตัว “CHAME’ GUMMY SERIES TROOP” รุกตลาดคนทำงานเต็มสปีด พร้อมเตรียมเสิร์ฟความฟินไปกับ“เก่ง–น้ำปิง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นภาพความคึกคักกลางย่านธุรกิจที่หลายคนต้องหยุดมอง เมื่อแบรนด์ความงามสายเฮลท์ตี้อย่าง “ชาเม่” ยกทัพบุกใจกลางสีลม เปิดตัวไอเทมใหม่ล่าสุดในตระกูลกัมมี่ ภายใต้ชื่อ “CHAME’ GUMMY SERIES TROOP” พร้อมขบวน “น้องหมีม่วง และ น้องหมีชมพู” สุดน่ารัก ที่เดินสายสร้างรอยยิ้มให้พนักงานออฟฟิศและคนทำงานตลอดถนนสีลม

ไฮไลต์ของงานครั้งนี้อยู่ที่การเปิดตัวกัมมี่ 2 สูตรใหม่ ได้แก่ “ชาเม่ เดลี่ ไนท์ กัมมี่” และ “ชาเม่ คอลลาเจน กัมมี่” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฝันดีออลไนท์ สดใสออลเดย์” โดดเด่นด้วยรูปแบบกัมมี่รูปหมี บรรจุในซองดีไซน์สดใส พกพาง่าย เคี้ยวอร่อย ไม่มีน้ำตาล ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการดูแลตัวเองแบบสะดวกและสนุกไปพร้อมกัน โดย กัมมี่ 2 สูตรใหม่นี้ “ชาเม่” ได้คว้าคู่จิ้นสุดฮอต “เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย และ น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ พร้อมส่งต่อไลฟสไตล์ดูแลตัวเองผ่านคอนเทนต์รวมทั้งแคมเปญที่จะมาสร้างปรากฏการณ์เซอร์ไพร์สครั้งใหญ่ให้ได้ติดตามกันเร็วๆนี้

สำหรับกิจกรรม “CHAME’ GUMMY SERIES TROOP” สร้างสีสันคึกคักตลอดเส้นทาง Troop โดยมี คุณนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณนิธิภัทร ศรกาญจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงานชาเม่ ร่วมเดินแจกความสดใสให้กับชาวออฟฟิศ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมและมอบผลิตภัณฑ์ถึงออฟฟิศ CP ส่งตรงกัมมี่ทั้ง 2 สูตรถึงมือผู้บริหารและพนักงาน ให้ได้สัมผัสประสบการณ์ “ตัวหอม ผิวใส หลับดี ผ่อนคลาย” อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น “ชาเม่” ยังสร้างสีสันต่อเนื่อง เมื่อ คุณนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ และ คุณเชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ ได้เยี่ยมชมบูธ Beautrium ที่สยามสแควร์ ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา และพร้อมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกไลฟ์สไตล์ฮับของกรุงเทพฯ อีกด้วย

คุณนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกลยุทธ์การตลาดครั้งนี้ว่า “เราอยากให้ชาเม่เป็นมากกว่าสินค้าความงาม แต่เป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์ที่เข้าไปอยู่ในทุกช่วงเวลาของผู้บริโภค กัมมี่ซีรีส์ใหม่นี้พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์คนทำงานที่ต้องการทั้งการพักผ่อนที่มีคุณภาพและผิวพรรณที่ดูดีในทุกวัน การลงพื้นที่สีลมถือเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และสร้างประสบการณ์จริงให้ผู้บริโภคได้ทดลองด้วยตัวเอง”

นอกจากนั้นการรุกตลาดครั้งนี้สะท้อนภาพการวาง Positioning ที่ชัดเจนของชาเม่ ในการเจาะกลุ่มคนวัยทำงาน รวมถึงคนเมืองที่มองหาผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองแบบเร่งด่วน พกง่าย ใช้สะดวก มาพร้อมภาพลักษณ์ทันสมัย ถือเป็นการผสานพลัง “บันเทิง และ ธุรกิจ” ได้อย่างลงตัว ทั้งสร้างการรับรู้แบรนด์และกระตุ้นการทดลองสินค้าในพื้นที่ศักยภาพสูง

เรียกได้ว่า CHAME’ GUMMY SERIES ไม่ได้มาเล่น ๆ แต่ตั้งใจ “บุกจริง แจกจริง สร้างประสบการณ์จริง” พร้อมขยับหมากธุรกิจสู่การเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์กัมมี่ที่ครองใจคนรุ่นใหม่ทั้งกลางวันและกลางคืน และเตรียมเสิร์ฟกิจกรรมดีๆ ให้แฟนๆได้ร่วมสนุกเร็วๆนี้

#CHAMETHAILAND # #CHAMExKENGNAMPING #ชาเม่คอลลาเจนกัมมี่ #กัมมี่ตัวหอม #ชาเม่เดลี่ไนท์กัมมี่ #กัมมี่หลับดี #CHAMExKENGNAMPING











“ชาเม่” บุกสีลมสะเทือนออฟฟิศ! เปิดตัว “CHAME’ GUMMY SERIES TROOP” รุกตลาดคนทำงานเต็มสปีด พร้อมเตรียมเสิร์ฟความฟินไปกับ“เก่ง–น้ำปิง”
“ชาเม่” บุกสีลมสะเทือนออฟฟิศ! เปิดตัว “CHAME’ GUMMY SERIES TROOP” รุกตลาดคนทำงานเต็มสปีด พร้อมเตรียมเสิร์ฟความฟินไปกับ“เก่ง–น้ำปิง”
“ชาเม่” บุกสีลมสะเทือนออฟฟิศ! เปิดตัว “CHAME’ GUMMY SERIES TROOP” รุกตลาดคนทำงานเต็มสปีด พร้อมเตรียมเสิร์ฟความฟินไปกับ“เก่ง–น้ำปิง”
“ชาเม่” บุกสีลมสะเทือนออฟฟิศ! เปิดตัว “CHAME’ GUMMY SERIES TROOP” รุกตลาดคนทำงานเต็มสปีด พร้อมเตรียมเสิร์ฟความฟินไปกับ“เก่ง–น้ำปิง”
“ชาเม่” บุกสีลมสะเทือนออฟฟิศ! เปิดตัว “CHAME’ GUMMY SERIES TROOP” รุกตลาดคนทำงานเต็มสปีด พร้อมเตรียมเสิร์ฟความฟินไปกับ“เก่ง–น้ำปิง”
+1