“ชาเม่” บุกสีลมสะเทือนออฟฟิศ! เปิดตัว “CHAME’ GUMMY SERIES TROOP” รุกตลาดคนทำงานเต็มสปีด พร้อมเตรียมเสิร์ฟความฟินไปกับ“เก่ง–น้ำปิง”

กลายเป็นภาพความคึกคักกลางย่านธุรกิจที่หลายคนต้องหยุดมอง เมื่อแบรนด์ความงามสายเฮลท์ตี้อย่าง “ชาเม่” ยกทัพบุกใจกลางสีลม เปิดตัวไอเทมใหม่ล่าสุดในตระกูลกัมมี่ ภายใต้ชื่อ “CHAME’ GUMMY SERIES TROOP” พร้อมขบวน “น้องหมีม่วง และ น้องหมีชมพู” สุดน่ารัก ที่เดินสายสร้างรอยยิ้มให้พนักงานออฟฟิศและคนทำงานตลอดถนนสีลม
ไฮไลต์ของงานครั้งนี้อยู่ที่การเปิดตัวกัมมี่ 2 สูตรใหม่ ได้แก่ “ชาเม่ เดลี่ ไนท์ กัมมี่” และ “ชาเม่ คอลลาเจน กัมมี่” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฝันดีออลไนท์ สดใสออลเดย์” โดดเด่นด้วยรูปแบบกัมมี่รูปหมี บรรจุในซองดีไซน์สดใส พกพาง่าย เคี้ยวอร่อย ไม่มีน้ำตาล ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการดูแลตัวเองแบบสะดวกและสนุกไปพร้อมกัน โดย กัมมี่ 2 สูตรใหม่นี้ “ชาเม่” ได้คว้าคู่จิ้นสุดฮอต “เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย และ น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ พร้อมส่งต่อไลฟสไตล์ดูแลตัวเองผ่านคอนเทนต์รวมทั้งแคมเปญที่จะมาสร้างปรากฏการณ์เซอร์ไพร์สครั้งใหญ่ให้ได้ติดตามกันเร็วๆนี้
สำหรับกิจกรรม “CHAME’ GUMMY SERIES TROOP” สร้างสีสันคึกคักตลอดเส้นทาง Troop โดยมี คุณนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณนิธิภัทร ศรกาญจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงานชาเม่ ร่วมเดินแจกความสดใสให้กับชาวออฟฟิศ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมและมอบผลิตภัณฑ์ถึงออฟฟิศ CP ส่งตรงกัมมี่ทั้ง 2 สูตรถึงมือผู้บริหารและพนักงาน ให้ได้สัมผัสประสบการณ์ “ตัวหอม ผิวใส หลับดี ผ่อนคลาย” อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น “ชาเม่” ยังสร้างสีสันต่อเนื่อง เมื่อ คุณนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ และ คุณเชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ ได้เยี่ยมชมบูธ Beautrium ที่สยามสแควร์ ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา และพร้อมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกไลฟ์สไตล์ฮับของกรุงเทพฯ อีกด้วย
คุณนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกลยุทธ์การตลาดครั้งนี้ว่า “เราอยากให้ชาเม่เป็นมากกว่าสินค้าความงาม แต่เป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์ที่เข้าไปอยู่ในทุกช่วงเวลาของผู้บริโภค กัมมี่ซีรีส์ใหม่นี้พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์คนทำงานที่ต้องการทั้งการพักผ่อนที่มีคุณภาพและผิวพรรณที่ดูดีในทุกวัน การลงพื้นที่สีลมถือเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และสร้างประสบการณ์จริงให้ผู้บริโภคได้ทดลองด้วยตัวเอง”
นอกจากนั้นการรุกตลาดครั้งนี้สะท้อนภาพการวาง Positioning ที่ชัดเจนของชาเม่ ในการเจาะกลุ่มคนวัยทำงาน รวมถึงคนเมืองที่มองหาผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองแบบเร่งด่วน พกง่าย ใช้สะดวก มาพร้อมภาพลักษณ์ทันสมัย ถือเป็นการผสานพลัง “บันเทิง และ ธุรกิจ” ได้อย่างลงตัว ทั้งสร้างการรับรู้แบรนด์และกระตุ้นการทดลองสินค้าในพื้นที่ศักยภาพสูง
เรียกได้ว่า CHAME’ GUMMY SERIES ไม่ได้มาเล่น ๆ แต่ตั้งใจ “บุกจริง แจกจริง สร้างประสบการณ์จริง” พร้อมขยับหมากธุรกิจสู่การเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์กัมมี่ที่ครองใจคนรุ่นใหม่ทั้งกลางวันและกลางคืน และเตรียมเสิร์ฟกิจกรรมดีๆ ให้แฟนๆได้ร่วมสนุกเร็วๆนี้
