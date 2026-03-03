มือไม่พาย! ชาวเน็ตประสานเสียง! วอน ‘เจิมศักดิ์’ หยุดแซะเสิร์ฟมะพร้าวในที่ประชุม ชี้นาทีวิกฤตควรจับมือกันมากกว่าซ้ำเติ

รศ.ดร.เจิมศักดิ์ อดีต สว. ออกมาโพสต์ตั้งคำถามถึงการที่นำ "มะพร้าวน้ำหอม" มาเสิร์ฟในเวทีประชุมเพื่อพยุงราคาสินค้าเกษตร โดยมองว่าเป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ที่แก้ปัญหาไม่ได้จริง งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเดือดจัด แห่คอมเมนต์สวนกลับสนั่นว่า "ทำดีกว่าไม่ทำ" พร้อมวอนหยุดอคติแล้วช่วยกันเสนอแนะทางออกที่สร้างสรรค์ดีกว่า
จากกรณี ที่ประชุมกรมการจังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เสิร์ฟ “มะพร้าวน้ำหอม” ในเวทีประชุม ช่วยผลักดันสินค้าเกษตรท้องถิ่น พยุงราคาช่วงมะพร้าวตกต่ำ พร้อมส่งต่อกำลังใจให้ชาวสวน
ล่าสุด วันนี้ (3 มี.ค.) รศ.ดร.เจิมศักดิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้ออกมาโพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานราชการ ต่อกรณีการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร โดยได้ระบุข้อความว่า
"การประชุมหน่วยราชการใด? ช่าง สร้างภาพทันสมัย ช่วยชาวบ้านสวนมะพร้าว ต่อไปปลาหมอคางดำ ทุเรียน คงมีโอกาสได้ขึ้นโต๊ะประชุม เพื่อแก้ปัญหา ด้วยภาพลักษณ์ เช่นเดียวกับให้ปั๊มน้ำมันแจกมะพร้าว
มีคนตั้งคำถามว่า นโยบายการตลาดและราคาสินค้าเกษตร รัฐบาลน่าจะคิดได้มากกว่านี้แต่เราอาจไม่รู้ ? ใครรู้บอกด้วยครับ"
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ เช่น
เสนอแนะ ดีกว่าแซะนะคะ ระดับนี้น่าจะทราบดี อย่าให้อคติมันบังตา
ทุกวิธีที่ทำได้ อะไรทำได้ทำแล้วเป็นประโยชน์กับเกษตรกร ก็ทำไปเถอะครับ
ของบางอย่างมาวางแบบนี้ไม่ได้นะคะ อย่างที่อาจารย์ว่า ปลาหมอ ทุเรียนวางไม่ได้อยู่แล้ว อะไรที่เขาทำดีช่วยกันสนับสนุนดีกว่าค่ะ อะไรที่ไม่เหมาะค่อยตินะคะ มะพร้าวนี่เหมาะสมแล้ว
เขาก็ทำได้ดีนะคะ ฉับไว เป็นรูปธรรม ครบวงจร ทำอะไรๆตั้งหลายอย่าง เราควรมาช่วยกันก่อมากกว่าตินะคะ เพื่อแก้ปัญหามากมาย ช่วยกันเสนอ ช่วยกันสนับสนุน แก้ไข ประเทศเราคนเก่งเยอะค่ะ แต่ไม่ค่อยสร้างสรร ไม่ร่วมแรงร่วมใจกัน
ทียวหน้า ทุเรียนจะมาแทนมะพร้าว แล้วแต่เทศกาล ต่อไปก็เป็น เงาะ ลำไย มะยงชิด มังคุด สัปรด อื่นๆ ผมว่าได้ช่วยเกษตรกรไปในตัว อย่างน้อยก็ได้กินผลไม้แห่งชาติ ผมสนับสนุน
อะไรที่จะแซะได้ก็แซะเลยครับท่านตามที่ท่านสบายใจอะไรไม่ชอบก็คือไม่ชอบผมเข้าใจท่านครับ
ไม่น่าเชื่อว่ารัฐบาลมองทุกแง่มุม เรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่มองข้าม อะไรทำได้ทำทันที อาจารย์มีความคิดอะไรดีๆก็เสนอแนะผมเชื่อว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังและนำไปปฏิบัติ อายุไม่ใช่น้อยกันแล้ว ทำเพื่อส่วนรวมด้วนกุศลจิตดีกว่าครับ
คนไทยควรช่วยเหลือกันในยามนี้ จะมากจะน้อยก็ยังดีค่ะ
ยิ่งเข้าใกล้ภาวะสงครามอยากเห็นคนไทยรักกันจับมือกันฝ่าวิกฤติ
เลิกทะเลาะกันเอง ประชาชนเค้าเบื่อหน่าย