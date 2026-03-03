เพจดังโต้กลับ "Drama-addict" ยันสังหารผู้นำไม่ใช่ชัยชนะ จวกสหรัฐฯ ลดชั้นมหาอำนาจสู่ "แก๊งลอบสังหาร"

เปิดศึกวิเคราะห์สมรภูมิเดือด! เพจ ‘เจาะลึกตะวันออกกลาง’ กาง 4 ประเด็นโต้กลับ ‘Drama-addict’ หลังถูกแซะปมผู้นำอิหร่านตายยกครัว ชี้ชัดสังหารคาเมเนอีไม่ใช่ชัยชนะเบ็ดเสร็จ แต่เป็นการดาวน์เกรดมหาอำนาจสู่ระดับ ‘แก๊งลอบสังหาร’ ที่ไร้บารมี ยันตราบใดที่เปลี่ยนระบอบปกครองไม่ได้ ทรัมป์ก็เป็นเพียง ‘เสือกระดาษ’ ที่ศัตรูไม่เกรงกลัว
จากกรณีก่อนหน้านี้ทางเพจ "เจาะลึกตะวันออกกลาง" ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1 แสนคน ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านว่า
"อิหร่านพิสูจน์แล้วว่ากองทัพมะกันคือเสือกระดาษ! ซึ่งต่อให้สังหารผู้นำอิหร่านได้ แต่ถ้ายังไม่สามารถโค่นล้มระบอบปกครองอิหร่าน ก็เท่านั้น"
ต่อมาเพจ "Drama-addict" ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่า
"เสือกระดาษที่งับผู้นำสูงสุดจมเขี้ยว จนตายทั้งครอบครัวเลย"
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 1 มี.ค. เพจ "เจาะลึกตะวันออกกลาง" ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวและอธิบายความหมายของคำว่า "เสือกระดาษ" ในบริบทสงครามครั้งนี้ โดยสามารถแบ่งเป็น 4 ประเด็นดังนี้
1. การตายของแม่ทัพไม่ใช่จุดจบของสงคราม
ในประวัติศาสตร์และโครงสร้างองค์กร (ทั้งกองทัพและบริษัท) การเสียชีวิตของผู้นำไม่ได้ทำให้ระบบล่มสลาย เพราะมีลำดับอำนาจรองรับและมีผู้สืบทอดตำแหน่งทันที
เปรียบเทียบกับกรณีการลอบสังหาร ปธน.ลินคอล์น หรือ JFK ที่ฆาตกรไม่สามารถขึ้นครองอำนาจแทนได้ การลอบสังหารจึงเป็นเพียง "วิธีสกปรก" ของผู้ที่ไม่มีปัญญาชนะในเกมการเมืองหรือการเลือกตั้งแบบปกติ
2. นิยาม "เสือกระดาษ" ในมุมมองใหม่
ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐฯ ไม่มีกำลังทหาร แต่หมายถึง "การเสื่อมถอยของบารมี" * สหรัฐฯ กลายเป็นเสือที่ศัตรูอย่างอิหร่านไม่เกรงกลัวและกล้าตอบโต้ทันควัน เปรียบเสมือนเสือโคร่งที่กลายเป็นเสือกระดาษในสายตาคู่ขัดแย้ง เพราะไม่สามารถปกป้องฐานทัพหรือกำลังพลของตนเองได้อย่างเบ็ดเสร็จเหมือนในอดีต
3. การ "ดาวน์เกรด" จากมหาอำนาจสู่แก๊งลอบสังหาร
ชัยชนะที่แท้จริงต้องเกิดจากการบุกยึดประเทศหรือทำให้อีกฝ่ายยอมยกธงขาว (เช่น กรณีอิรัก/อัฟกานิสถาน)
หากมหาอำนาจเปลี่ยนกลยุทธ์มาเน้นการเป็น "Assassin" (นักฆ่า) ลอบสังหารแกนนำแล้วคุยโวว่าเป็นชัยชนะ ถือเป็นการลดระดับบารมีตนเอง เหมือนแก๊งยากูซ่าที่คุมย่านต่างๆ ไม่ได้แล้ว ทำได้เพียงส่งคนไปเก็บหัวหน้าแก๊งอื่น
4. บรรทัดฐานของชัยชนะ
ตราบใดที่อิหร่านยังไม่หยุดสู้ และเป้าหมายการเปลี่ยนระบอบปกครอง (Regime Change) ของทรัมป์ยังไม่สำเร็จ การสังหารคาเมเนอีก็ถือเป็นความล้มเหลวเชิงยุทธศาสตร์
หากทรัมป์ไม่สามารถคุมอำนาจเหนืออิหร่านได้โดยตรง เขาก็มีสถานะไม่ต่างจาก "ฆาตกรลอบสังหาร" มากกว่าผู้ชนะสงคราม
อย่างไรก็ตาม ทางเพจได้ระบุข้อความไว้ว่า
"ต้องเรียนแบบนี้ครับว่า ไม่มีสงครามครั้งไหนในประวัติศาสตร์ที่ตัดสินกันว่า “แม่ทัพตายแสดงว่าแพ้!” แม่ทัพตายในสงคราม เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งโดยปกติแล้วก็ย่อมมีลำดับโครงสร้างอำนาจที่มีรองแม่ทัพมาแทนที่ ในมุมของบริษัทต่างๆ ก็เช่นกัน ไม่มีบริษัทไหนล้มเพราะ ปธ.บริษัทคนเก่าแก่ตาย หรือถูกสังหารตาย เพราะทุกบริษัทมีระเบียบข้อบังคับชัดเจน มีคนมาแทน
ในอดีต ปธน.สหรัฐฯ บางคนก็เคยโดนลอบสังหาร เช่น อับราฮัม ลินคอล์น และ จอห์น เอฟ เคนเนดี แต่ถามว่าฆาตกรที่สังหารสองคนนี้ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนเขาหรือไม่? เปล่าเลย ฆาตกรที่ฆ่าสองคนนี้ รู้ดีว่าไม่สามารถที่จะลงเลือกตั้งแข่งกับสองคนนี้ได้ ไม่มีปัญญาจะส่งคนของตัวเองลงแข่งกับสองคนนี้ได้ พุดง่ายๆ คือ ไม่มีปัญญาชนะในเกม จึงหันไปพึ่งวิธีสกปรกอย่างการลอบยิง
สมมติกองทัพฝ่ายหนึ่งยุคโบราณ ยกทัพมาเรือนแสน ปะทะกันไม่นาน ยังไม่ทันรู้แพ้รู้ชนะ แต่สามารถส่งคนไปฆ่าแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามได้ กองทัพนี้รีบประกาศชัยชนะ ทั้งๆ ที่อีกฝ่ายยังรบ และไม่ได้ถอยทัพ สู้หนักกว่าเดิมด้วย ถามว่า เขาชนะจริงๆ แล้วหรือยัง เพียงเพราะอ้างว่าฆ่าแม่ทัพได้! แน่นอนว่าไม่มีใครเขาเชื่อว่าคุณชนะ ตราบใดที่กองทัพฝ่ายตรงข้ามยังไม่ยอมแพ้ เมื่อทราบเช่นนี้ เรากลับมาพิจารณาเรื่องเสือกระดาษกับผู้นำอิหร่านอีกครั้ง ถ้าคำว่าเสือกระดาษของเราทำให้คุณรู้สึกไม่ดีที่ไปลบหลู่ลุงทรัมป์ ก็ขออภัยด้วยครับ ขออธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ว่า เสือกระดาษในนิยามเรา คือการที่ฝ่ายตรงข้ามอย่างอิหร่านไม่กลัวบารมีมะกัน คือเป็นเสือจริง แต่ศัตรูไม่เกรงบารมี ประหนึ่งเสือกระดาษ ทุกคนรู้ว่าสหรัฐมีกำลังพลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราก็รู้ครับ แต่การที่คุณมีกองทัพที่ใหญ่กว่าอิหร่านเป็นสิบเป็นร้อยเท่า โจมตีอิหร่าน อิหร่านโต้กลับแบบไม่กลัว ในสถานการณ์เช่นนี้ ทรัมป์สามารถปลิดชีพผู้นำอิหร่านได้ แล้วหลายคนก็คิดว่า นั่นคือชัยชนะ!
นี่ไม่ใช่ชัยชนะครับ การที่กองทัพใหญ่เอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้อย่างสมเกียรติ นั่นต้องเกิดจากการที่บุกยึดประเทศอิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จคล้ายกรณีอิรัก หรืออัฟกานิสถาน หรือกดดันจนสุดท้ายกองทัพอิหร่านยอมยกธงขาวเท่านั้น แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน เพียงแค่การสังหารผู้นำอิหร่าน เราไม่ถือว่าเป็นชัยชนะที่จะนำมาคุยโวประหนึ่งเผด็จศึกได้แล้วเหมือนในแถลงการณ์ของทรัมป์ ตราบใดที่อิหร่านยังสู้อยู่ และถ้าคิดว่า ระดับมหาอำนาจอย่างสหรัฐที่เคยยึดอิรักและอัฟกานิสถานในอดีต ปัจจุบันลดระดับมากลายเป็นกองทัพ Assasin ที่เน้นลอบฆ่าแกนนำศัตรูแล้วคุยโวประหนึ่งชัยชนะ ทางเราก็ถือว่าเป็นอำนาจบารมีจอมปลอม และเป็นการดาวน์เกรดมหาอำนาจที่เคยครองโลก
สมมติแก๊งยากูซ่าที่อดีตเคยเรืองอำนาจ เคยใช้กำลังลูกน้อยไปยึดย่านต่างๆ ทุกคนต้องสวามิภักดิ์ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็น ส่งลูกน้องไปฆ่าหัวหน้าแก๊งอื่นแล้วรีบประกาศชัยชนะทั้งที่เขายังสู้กับคุณแบบไม่ยอมแพ้ เราจะถือว่าแก๊งยากูซ่านั้นไม่มีบารมีดังเดิมแล้ว และนี่แหล่ะครับ เสือกระดาษในนิยามของเรา มันคือสำนวน ไม่ได้หมายความตรงตัวว่ามันคือกระดาษจริงๆ หรือทรัมป์ทำอะไรอิหร่านไม่ได้เลย ...ทำได้ครับ แต่ศักยภาพยังห่างจากบารมีอเมริกาในอดีตเยอะ ไม่ใช่เสือที่น่าเกรงขามเหมือนในอดีต ไม่สามารถปกป้องกำลังพลและฐานทัพของตัวเองได้ ประหนึ่งเสือโคร่งที่แปลงร่างเป็นเสือกระดาษในสายตาอิหร่าน และที่สำคัญกว่านั้น ทรัมป์คุยโวเสมอว่าเขาจะ Regime Change หรือเปลี่ยนการปกครองในอิหร่าน ถือว่าประกาศเป้าหมายไว้เช่นนี้
ทีนี้ก็กลับมาดูครับว่า การที่สังหารผู้นำสูงสุดได้ มันทำให้เกิด Regime Change จริงหรือเปล่า? ทรัมป์กุมอำนาจเหนืออิหร่านโดยตรงได้มั้ย หรือส่งเรซา อดีตมกุฎราชกุมารอิหร่านกลับมาโค่นอิหร่านปัจจุบันได้มั้ย? ถ้าได้ เท่ากับทรัมป์ชนะ และเป็นเสือโคร่ง แต่ถ้าไม่ได้ ทรัมป์ก็คงไม่ต่างอะไรกับฆาตกรลอบฆ่าลินคอล์น และ JFK "