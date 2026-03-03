อุดมคติปะทะความจริง! สงครามอิหร่านทำวาทะ 'ทหารมีไว้ทำไม' ของ 'พิธา' กลับมาเป็นประเด็นร้อน ท้าทายแนวคิดโลกยุคใหม่

ชาวเน็ตขุดคลิป ‘พิธา’ ปราศรัยปี 66 ชี้หมดยุคใช้กำลังรบ ต้องเน้นฉลาดการทูตและเศรษฐกิจ แต่สถานการณ์โลก 2026 กลับเดือดระอุด้วยขีปนาวุธและฝูงบิน F-35 ในสมรภูมิอิหร่าน ปลุกดีเบตงบประมาณความมั่นคงไทยให้กลับมาลุกเป็นไฟอีกครั้ง เมื่อคำถาม ‘ทหารมีไว้ทำไม’ ถูกตอบด้วยเสียงระเบิดในต่างแดน
จากกรณีสหรัฐฯ และอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอิหร่าน แม้ว่าการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะยังคงดำเนินอยู่ ทำให้อิหร่านตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและการโจมตีทางอากาศทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงในอิสราเอล บาห์เรน ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอิรัก
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากต่างแชร์คลิปวิดีโอการปราศรัยในอดีตของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้ถูกหยิบยกกลับมาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งในโลกโซเชียล เมื่อแนวคิด "โลกยุคใหม่ที่ไม่ต้องใช้กองทัพ" กำลังถูกท้าทายด้วยความจริงอันโหดร้ายของสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล และอิหร่าน
ในวิดีโอซึ่งเป็นเหตุการณ์ในช่วงหาเสียงปี 2566 นายพิธาได้ตั้งคำถามสำคัญต่อสังคมไทยว่า "ทหารมีไว้ทำไม?" โดยให้เหตุผลว่าระเบียบโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว สงครามแบบเดิมที่ใช้กำลังทหารเข้าหักล้างกันนั้นลดน้อยลงจนแทบไม่มี และความท้าทายที่แท้จริงคือเรื่องเศรษฐกิจ ดิจิทัล และสังคมสูงวัย
"ทุกวันนี้ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ยังมีอยู่ แต่มันไม่มีใครเอากองทัพไปรบกันอีกแล้ว... ยิ่งประเทศเล็กๆ อย่างพวกเรา ยิ่งต้องฉลาด สามารถที่จะทำให้ประหยัดงบกองทัพไปเยอะ" นายพิธากล่าวไว้ในการปราศรัยที่จังหวัดกาญจนบุรี
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ล่าสุดในวันที่ 3 มี.ค. 2569 กลับสะท้อนภาพที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง เมื่อสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดปฏิบัติการ "Operation Epic Fury" ร่วมกับอิสราเอล ถล่มเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในอิหร่านกว่า 2,000 จุด รวมถึงการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุด อยาตุลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี
การสู้รบครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโลกดิจิทัลหรือเศรษฐกิจ แต่เป็นการใช้ "กำลังทหารขนานใหญ่" ทั้งฝูงบินรบ F-35, ขีปนาวุธโทมาฮอว์ก และกองเรือบรรทุกเครื่องบิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลกและเสถียรภาพในตะวันออกกลางอย่างรุนแรง
นักวิเคราะห์มองว่า วาทะของนายพิธาสะท้อนถึงแนวคิด "เสรีนิยมใหม่" ที่เชื่อมั่นในการทูตและระเบียบโลกสากล (International Order) ซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่โหยหาเพื่อนำงบประมาณกองทัพไปพัฒนารัฐสวัสดิการ แต่ในทางกลับกัน ฝ่ายความมั่นคงกลับมองว่าสถานการณ์อิหร่านในปัจจุบันคือข้อพิสูจน์ว่า "กองทัพที่เข้มแข็ง" ยังคงเป็นหลักประกันเดียวในโลกที่ไร้ความแน่นอน