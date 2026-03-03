“เพลงสรรเสริญพระบารมี” เพลงไทยฝีมือคีตกรรัสเซีย สื่อสัมพันธ์ยาวนานกว่า 100 ปี

MGR Online: ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-รัสเซียที่ยาวนานได้รับการสืบสานผ่านงาน ‘ฤดูกาลรัสเซีย’ ประจำปีนี้ ที่ได้นำวัฒนธรรมรัสเซียมาใกล้ชิดคนไทย ทั้งคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับโลก, ภาพยนตร์รัสเซีย ละครเวที การบรรยาย การจัดเวิร์คช็อป และนิทรรศการ
“เพลงสรรเสริญพระบารมี” ถูกบรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra ร่วมกับศิลปินชาวรัสเซีย ที่นำโดยนายเดนิส มัตซูเยฟ ผู้ที่ชนะจากเวทีการแข่งขันดนตรีนานาชาติไชคอฟสกี ในโอกาสเปิดเทศกาล Russian seasons หรือ ฤดูกาลรัสเซีย ในปีนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ท่ามกลางผู้ชมกว่า 2,000 คน
บทเพลงที่ใช้บรรเลงเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ไทย เคยใช้เป็นเพลงชาติโดยพฤตินัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2431 ถึง พ.ศ. 2475 มีทำนองแบบดนตรีตะวันตก ที่ประพันธ์โดยปิออตร์ ชูรอฟสกี (Pyotr Shchurovsky) นักแต่งเพลงชาวรัสเซีย โดยมีบันทึกระบุไว้ว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสดับเสียงดนตรีเป็นครั้งแรก ก็ทรงพอพระทัย และได้พระราชทานกล่องยานัตถุ์ทำด้วยเงินสลักพระปรมาภิไธยให้แก่คีตกรชาวรัสเซีย
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างรัสเซียและไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้เสด็จฯ เยือนรัสเซียในปี 2440 สืบสานต่อเนื่องนานกว่า 100 ปี ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมรัสเซียได้จัดงาน Russian seasons หรือ ฤดูกาลรัสเซีย มีเป้าหมายในการเผยแพร่วัฒนธรรมรัสเซียที่มีความโดดเด่นในผู้ชมต่างประเทศได้รู้จัก มีผู้ชมจากโครงการนี้ในปัจจุบันแล้วกว่า 13 ล้านคน และทำให้ผู้ชมได้รู้จักประเทศรัสเซียในฐานะประเทศที่มีการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
ในประเทศไทย งาน ‘ฤดูกาลรัสเซีย’ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2567 2568 มาจนถึงปีนี้ โดยงาน ‘ฤดูกาลรัสเซีย’ ในปี 2569 คนไทยจะได้รับชมวัฒนธรรมรัสเซียที่หลากหลาย ทั้งคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลก เทศกาลภาพยนตร์รัสเซีย การแสดงละครเวที การบรรยาย การจัดเวิร์คช็อป และอีกนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์ชั้นนำ ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยอีกกว่า 20 กิจกรรม
นางโอลก้า ลูบีโมวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กล่าวว่า เราประสบความสำเร็จจากการจัดการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างรัสเซียและไทยตั้งแต่ปี 2567 ส่งผลให้ความร่วมมือทางด้านมนุษยธรรมของทั้งรัสเซียและไทยยกระดับสูงขึ้น โครงการ Russian seasons เป็นการสานต่อความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมให้มีระบบมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้คนไทยจะได้ชื่นชมผลงานของศิลปินรัสเซีย ทั้งดนตรีคลาสสิก และศิลปินรุ่นใหม่ รวมถึงภาพยนตร์รัสเซียและการแสดงต่าง ๆ โดยมีการจัดงานทั้งที่กรุงเทพฯ และ จ.ภูเก็ต
นายเยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย รับรองว่า คนไทยจะตื่นเต้นกับผลงานของศิลปินชาวรัสเซียอย่างแน่นอน การเลือกประเทศไทยในโครงการนี้ถือเป็นการให้ความสำคัญที่รัสเซียมอบให้กับประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนในระยะยาว และเป็นส่วนหนึ่งของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียและไทยที่กำลังจะครบ 130 ปี ในปีหน้า
เอกอัครราชทูตรัสเซียยังกล่าวว่า ฝ่ายรัสเซียก็ยินดีที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวรัสเซียได้รู้จักเช่นเดียวกัน เพราะว่าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจะส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชน ซึ่งมีความสำคัญในช่วงเวลาที่สถานการณ์ทั่วโลกเต็มไปด้วยความตึงเครียด.