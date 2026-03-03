ระทึก! กระบะคลั่งพุ่งชนวงนั่งทานข้าวพังยับ ชาวเน็ตจวก “ทะเลาะกับเมียมาลงที่คนอื่น” (ชมคลิป)

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียล หลังสาวโพสต์คลิปวงจรปิดนาทีชีวิต หนุ่มขับกระบะพุ่งเข้าชนกลุ่มคนที่กำลังนั่งรับประทานอาหารอย่างจัง เหตุฉุนขาดหลังทะเลาะกับภรรยาแล้วพาลใส่คนไม่รู้อีโหน่อีเหน่
วันนี้ (3 มี.ค.) เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญที่ถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า "Bëw Wanida Tonam" ได้เผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิด บันทึกนาทีขณะที่กลุ่มเพื่อนนับ 10 คน กำลังล้อมวงนั่งรับประทานอาหารและดื่มกินกันอย่างสนุกสนาน แต่ในเวลาต่อมาเพียงไม่กี่วินาที กลับมีรถกระบะสีขาวพุ่งเข้าชนโต๊ะอาหารอย่างเต็มแรง จนข้าวของกระจัดกระจายและผู้คนที่นั่งอยู่ต้องกระโดดหนีตายกันอลหม่าน
เจ้าของโพสต์ระบุข้อความด้วยความโกรธแค้นว่า "#XมันXบาทว์ที่สุด โกรธมาก ทะเลาะกับเมียตัวเองมาลงกับคนอื่นแบบนี้ได้ไง ทุเรศ..." ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับผู้อยู่ในเหตุการณ์และชาวเน็ตเป็นอย่างมาก
จากการตรวจสอบเบื้องต้นในคอมเมนต์ ทราบว่าเหตุเกิดในพื้นที่ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดยชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นประณามการกระทำของผู้ขับขี่รถกระบะรายนี้ ว่าเป็นการกระทำที่ขาดสติและอันตรายถึงชีวิต เพียงเพราะปัญหาครอบครัวแต่กลับทำให้ผู้อื่นต้องมารับเคราะห์และทรัพย์สินเสียหาย
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานระบุแน่ชัดว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สังคมออนไลน์ต่างเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวคนขับรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
คลิกชมคลิปวีดีโอ