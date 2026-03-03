อิหร่านประกาศพร้อมรบยืดเยื้อ เพื่อปกป้องตนเองและอารยธรรม 6 พันปี ลั่นจะทำให้ศัตรูต้องเสียใจที่ประเมินพลาด

“ลาริจานี” เผยอิหร่านเตรียมพร้อมแล้ว สำหรับสงครามยืดเยื้อกับสหรัฐฯ-อิสราเอล ประกาศจะทำให้ศัตรูต้องเสียใจกับการประเมินผิดพลาด ย้ำจะปกป้องตนเองและอารยธรรม 6,000 ปีอย่างถึงที่สุด ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยต้นทุนเพียงใด
อาลี ลาริจานี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ออกมาเตือนเรื่องดังกล่าว หลังจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐฯ และอิสราเอลในช่วงสุดสัปดาห์ จุดชนวนความรุนแรงเป็นวงกว้างในภูมิภาค
“อิหร่าน แตกต่างจากสหรัฐอเมริกา ได้เตรียมพร้อมสำหรับสงครามระยะยาว” ลาริจานีเขียนในโพสต์บนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 2 มี.ค.พร้อมระบุว่า “ตลอด 300 ปีที่ผ่านมา อิหร่านไม่ใช่ฝ่ายเริ่มสงคราม และกองกำลังติดอาวุธผู้กล้าหาญของเราไม่ได้ปฏิบัติการโจมตีใด ๆ นอกจากเพื่อการป้องกันตนเอง”
เขากล่าวอีกว่า “เราจะปกป้องตนเองและอารยธรรมอายุ 6,000 ปีของเราอย่างถึงที่สุด ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยต้นทุนเพียงใด พร้อมทำให้ศัตรูต้องเสียใจกับการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาด”
รายงานระบุว่า ปฏิบัติการทางทหารร่วมของ สหรัฐอเมริกา และ อิสราเอล ได้คร่าชีวิตผู้นำสูงสุดของอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ ในภูมิภาค และก่อให้เกิดการโจมตีเพิ่มเติมในพื้นที่อื่น ๆ
มีรายงานผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน โดยเฉพาะในอิหร่านเพียงประเทศเดียวอย่างน้อย 555 ราย ตามข้อมูลจาก สภากาชาดเสี้ยววงเดือนแดง