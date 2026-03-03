ดับรายที่ 4 ทหารอเมริกันถูกโดรนอิหร่านโจมตีในคูเวต ยอดบาดเจ็บพุ่งเป็น 18 ราย

ทหารอเมริกันเสียชีวิตเป็นรายที่ 4 จากเหตุอิหร่านโจมตีด้วยโดรนสังหารในคูเวต ในปฏิบัติการตอบโต้ระรอกแรก และมีทหารบาดเจ็บเพิ่มเป็น 18 นาย ด้าน รมว.กลาโหมสหรัฐฯ ลั่น เดินหน้าถล่มต่อ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สูญเสีย
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ระบุผ่านข้อความบนแพลตฟอร์ม X ว่า:"ณ เวลา 07:30 น. (ตามเวลาฝั่งตะวันออก) ของวันที่ 2 มีนาคม ว่ามีกำลังพลสหรัฐฯ เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่รวม 4 นาย โดยรายล่าสุดได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีระลอกแรก และได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา"
แหล่งข่าวและเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยืนยันกับ CNN ว่า ทหารรายนี้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งเดียวกันในประเทศคูเวต ซึ่งก่อนหน้านี้ทำให้ทหารสหรัฐฯ เสียชีวิตไปแล้ว 3 นาย โดยจะยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อจนกว่าจะแจ้งญาติผู้เสียชีวิตครบ 24 ชั่วโมง
ด้านพลเอก แดน เคน (Gen. Dan Caine) ประธานคณะเสนาธิการร่วม ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของทหารทั้ง 4 นายที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในคูเวตช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน
เขากล่าวว่าทหารเหล่านี้คือ "วีรบุรุษและเป็นตัวแทนสิ่งที่ดีที่สุดของชาติ" พร้อมย้ำว่า "เราขอร่วมไว้อาลัยกับพวกคุณ และเราจะไม่มีวันลืมพวกเขา"
ด้านนายพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวถึงเหตุผลความจำเป็นของรัฐบาลทรัมป์ในการดำเนินปฏิบัติการครั้งนี้ พร้อมยกย่องผู้เสียชีวิตว่าเป็น "ที่สุดของอเมริกา" และยืนยันว่าจะดำเนินปฏิบัติการที่เหลือต่อไปเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สูญเสีย โดยระบุว่า "ไม่ต้องการคำขอโทษ และไม่มีการลังเล"
นอกเหนือจากผู้เสียชีวิตแล้ว นาวาเอก ทิม ฮอว์กินส์ (Capt. Tim Hawkins) โฆษก CENTCOM เปิดเผยว่า มีกำลังพลสหรัฐฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัสรวมทั้งหมด 18 นาย ตัวเลขนี้ถูกปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมที่รายงานไว้เมื่อวันอาทิตย์ว่ามีผู้เสียชีวิต 3 นาย และบาดเจ็บสาหัส 5 นาย
แหล่งข่าวระบุว่า ทั้งผู้เสียชีวิตทั้ง 4 นาย และผู้บาดเจ็บสาหัสทั้งหมด 18 นาย เป็นผลมาจากการโจมตีครั้งเดียวกันในคูเวต ซึ่งคาดว่าเป็นฝีมือของโดรน