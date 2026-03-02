เซอร์ไพรส์คอเถื่อน! สิงห์–วรรณสิงห์ เตรียมส่งท้าย “เถื่อนTravel: Bad Bad World”รอบฉายพิเศษบนโรงภาพยนตร์ 13–15 มี.ค. นี้!

หลังจากได้รับกระแสตอบรับและความสนใจจากคนดูอย่างล้นหลามจนสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของภาพยนตร์สารคดีที่มียอดโดเนทจากผู้ชมถล่มทลาย แม้ว่าจะฉายบน Youtube ที่ดูได้ฟรี แต่ซีรีส์เถื่อนTravel: Bad Bad World ได้กลายเป็นสารคดีที่คนดูขอจ่ายเงินสนับสนุนหลังดูจบโดยใน 4 ตอนแรกของซีรีส์มียอดรวมผู้ชมเกินกว่า 3 ล้านครั้ง การันตีคุณภาพด้วยรางวัลจากงานประกาศรางวัล Adman Awards & Symposium 2025
โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยถึง 2 สาขา ได้แก่ รางวัลพิเศษจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Best Safety & Creativity Content Award และรางวัล Creativity for Sharing Awards (CS Awards) รางวัลที่มีเจตนารมณ์ในการเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์ที่มิได้จำกัดอยู่เพียงในแวดวงโฆษณา และล่าสุดในปีนี้อีก 2 รางวัลคือ 100 Finalists of The 5th People Awards 2026 : Shine your Path และรางวัล Finalist ของกลุ่มรางวัล Best Creator Performance on social media สาขา Sustainability (1 ใน 5 ผู้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย ในสาขาความยั่งยืน) ของ Thailand Social Awards เป็นบทพิสูจน์ได้ว่าท่ามกลางยุคที่มีกระแสคอนเทนต์ที่รวดเร็วมากมาย ก็ยังมีพื้นที่ให้ภาพยนตร์สารคดีคุณภาพยืนหยัดอยู่ได้
สำหรับ “เถื่อน Travel : Bad Bad World” ซีรีส์สารคดีสงครามที่ “เถื่อน” และ “เทา” ที่สุด พร้อมพาผู้ชมไปเปิดโลกต่างแดนในแง่มุมมืดมิดอันโหดร้าย บอกเล่าสงครามและผลกระทบผ่านมุมมองของ สิงห์-วรรณสิงห์ประเสริฐกุล ที่สะพายกล้องและอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก 20 กว่ากิโลกรัมบุกลุยเดี่ยวถ่ายทำสารคดีทั้งหมดของเซตนี้ด้วยตัวคนเดียวนานกว่า 3 ปี โดยในโค้งสุดท้ายนี้จะได้พบกับเรื่องราวหนึ่งในสถานที่ที่มนุษย์ต้องแบกความทุกข์จากสงครามอย่างสาหัสที่สุดอย่าง “คองโก” และเรื่องราวความหวังในการสร้างประเทศครั้งใหม่ของ “ซีเรีย” ปิดท้ายด้วยการพาไปสำรวจสงครามการแย่งชิงเป็นเจ้าของผืนน้ำที่ “ทะเลจีนใต้” และความสงบของธรรมชาติท่ามกลางความขัดแย้งบนเกาะ Socotra ที่ “เยเมน”
ต้อนรับการกลับมาในครั้งนี้ได้มีการจัดฉายรอบพิเศษ “เถื่อนTravel: BAD BAD WORLD Cinematic Experience” ในโรงภาพยนตร์ โดยเลือกหยิบ 2 ตอน ได้แก่ "EP.5 CONGO นรกดงดิบ" และ "EP.6 SYRIA มนุษย์ผู้สร้าง มนุษย์ผู้ทำลาย" ให้คุณได้รับชมก่อนใคร ในคุณภาพของภาพและเสียงบนจอใหญ่ใกล้เคียงประสบการณ์ที่ สิงห์-วรรณสิงห์ สัมผัสมามากที่สุด ฉายทั้งหมด 4 รอบ ในวันที่ 13-15 มีนาคม 2569 ที่โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex เปิดขายบัตรตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ที่ช่องทางจำหน่าย Zip Event ราคาบัตรภาพยนตร์ที่นั่งละ 999 บาท โดยรายได้ทั้งหมดของการขายบัตรจะมอบให้องค์กร UNHCR เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่อไป
พิเศษ! นอกจากได้รับชมซีรีส์แล้ว ยังมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถาม Q&A หลังรับชมร่วมกับ สิงห์-วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล พร้อมกิจกรรมและจำหน่ายของที่ระลึกจากช่อง เถื่อน Travel คอลเลกชันพิเศษเฉพาะงานนี้อีกด้วย
มาร่วมติดตามโค้งสุดท้ายไปด้วยกันกับ เถื่อนTravel: BAD BAD WORLD Cinematic Experience รอบพิเศษ 4 รอบ วันที่ 13-15 มีนาคม 2569 ที่โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex จองบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ทาง Zip Event https://www.zipeventapp.com/e/TuenTravel-BadBad-WorldCinematic-Experience
และติดตามชม “เถื่อนTravel: BAD BAD WORLD” ได้ทาง YouTube ช่อง TUENChannel เริ่มวันที่ 21 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
#เถื่อนTravel #BadBadWorld #TUENChannel