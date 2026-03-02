อุทาหรณ์กู้เงินออนไลน์! หลงเชื่อ "แอปฯดัง" เจอหนี้หักค่าธรรมเนียมโหด คืนยอดเก่าอ้างเป็นแค่ "ค่าต่อเวลา"

อุทาหรณ์หนุ่มหลงกล "แอปเงินกู้เถื่อน" อ้างให้วงเงินสูง ผ่อนนาน 90 วัน แต่พอสมัครจริงโดนหักค่าธรรมเนียมเกือบครึ่ง บีบคืนเงินใน 6 วัน พอคืนต้นไปกลับบอกไม่ใช่การปิดยอด ซ้ำร้ายยังโดนดูดข้อมูลโทรขู่ฆ่า-ตัดต่อรูปประจานคนรอบข้าง
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์อุทาหรณ์ "ประจานตัวเอง" หลังหลงเชื่อโฆษณาเงินกู้ในแอปฯ ดัง จนตกเป็นเหยื่อถูกหักค่าธรรมเนียมโหด และโดนตามคุกคามคนรอบข้าง
โดยผู้โพสต์เล่าว่า “ผมขอออกมาประจานตัวเอง และเตือนภัยทุกคนครับ
เรื่องมีอยู่ว่า ผมเผลอใจไปกดกู้เงินจากโฆษณาที่เด้งขึ้นมาใน "แอปแดง" ตอนนั้นระบบบอกว่าให้เวลาผ่อนชำระถึง 90 วัน และกู้ได้สูงสุด 50,000 บาท ผมก็เลยลองทำรายการไป โดยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังหลงเข้าไปในวงจรของ "แอปเงินกู้เถื่อน"
พอกดยืนยันไป ระบบอนุมัติวงเงินให้ผม 7,600 บาท แต่ผ่านไปไม่ถึงนาที กลับมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีผมแค่ 4,400 บาท!
พอผมเข้าไปดูในแอป อ้าว! ทำไมยอดหนี้ขึ้นเป็น 7,600 บาท แถมเปลี่ยนเงื่อนไขบังคับให้จ่ายคืนภายใน 6 วัน! ผมเลยทักแชทไปถาม มันอ้างว่าส่วนที่หายไปคือ "ค่าธรรมเนียม 3,200 บาท" ตอนนั้นผมคิดในใจเลยว่า "ชิบหายแล้ว ทำไมเราพลาดโง่ๆ แบบนี้วะ"
ผมไม่อยากยุ่งแล้ว เลยบอกไปว่าจะโอนเงิน 4,400 บาทคืน มันก็ส่งลิงก์มาให้ ผมก็โอนคืนไปจนครบ นึกว่าเรื่องจะจบ... แต่มันไม่จบครับ!
มันพลิกลิ้นบอกว่า เงิน 4,400 บาทที่โอนคืนไปนั้นเป็นแค่ "ค่าขยายเวลา" และอีก 6 วัน ผมยังต้องหาเงินมาจ่ายยอดเต็มให้มันอีก 7,600 บาท!
พอผมรู้ว่าโดนโกงแน่ๆ เลยเลิกสนใจและไม่ยอมจ่าย ทีนี้มันเริ่มโทรจิกเอาเป็นเอาตายครับ โทรไปป่วนคนรอบข้าง แถมโทรไปขู่แม่ผมว่า "จะเอาชีวิตผม อยากได้เป็นชิ้นหรือเป็นตัว" ไม่พอยังเอารูปผมและเพื่อนๆ ในเฟซบุ๊กไปตัดต่อเพื่อประจาน
ตอนแรกผมกะจะนิ่งเงียบ ปล่อยผ่านไป แต่เพื่อปกป้องตัวเองและคนรอบข้าง ผมจึงต้องมาโพสต์อธิบายความจริงทั้งหมดให้ทุกคนฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สุดท้ายนี้... ผมต้องกราบขอโทษเพื่อนๆ และคนรอบข้างทุกคนจริงๆ ครับ ที่ไอ้พวกนี้โทรไปคุกคามและสร้างความเดือดร้อนให้ ขอให้เคสของผมเป็นอุทาหรณ์นะครับ อย่าหลงเชื่อโฆษณาพวกนี้เด็ดขาด“