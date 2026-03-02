xs
อุทาหรณ์กู้เงินออนไลน์! หลงเชื่อ "แอปฯดัง" เจอหนี้หักค่าธรรมเนียมโหด คืนยอดเก่าอ้างเป็นแค่ "ค่าต่อเวลา"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
อุทาหรณ์หนุ่มหลงกล "แอปเงินกู้เถื่อน" อ้างให้วงเงินสูง ผ่อนนาน 90 วัน แต่พอสมัครจริงโดนหักค่าธรรมเนียมเกือบครึ่ง บีบคืนเงินใน 6 วัน พอคืนต้นไปกลับบอกไม่ใช่การปิดยอด ซ้ำร้ายยังโดนดูดข้อมูลโทรขู่ฆ่า-ตัดต่อรูปประจานคนรอบข้าง

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์อุทาหรณ์ "ประจานตัวเอง" หลังหลงเชื่อโฆษณาเงินกู้ในแอปฯ ดัง จนตกเป็นเหยื่อถูกหักค่าธรรมเนียมโหด และโดนตามคุกคามคนรอบข้าง

โดยผู้โพสต์เล่าว่า “ผมขอออกมาประจานตัวเอง และเตือนภัยทุกคนครับ

​เรื่องมีอยู่ว่า ผมเผลอใจไปกดกู้เงินจากโฆษณาที่เด้งขึ้นมาใน "แอปแดง" ตอนนั้นระบบบอกว่าให้เวลาผ่อนชำระถึง 90 วัน และกู้ได้สูงสุด 50,000 บาท ผมก็เลยลองทำรายการไป โดยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังหลงเข้าไปในวงจรของ "แอปเงินกู้เถื่อน"

​พอกดยืนยันไป ระบบอนุมัติวงเงินให้ผม 7,600 บาท แต่ผ่านไปไม่ถึงนาที กลับมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีผมแค่ 4,400 บาท!

พอผมเข้าไปดูในแอป อ้าว! ทำไมยอดหนี้ขึ้นเป็น 7,600 บาท แถมเปลี่ยนเงื่อนไขบังคับให้จ่ายคืนภายใน 6 วัน! ผมเลยทักแชทไปถาม มันอ้างว่าส่วนที่หายไปคือ "ค่าธรรมเนียม 3,200 บาท" ตอนนั้นผมคิดในใจเลยว่า "ชิบหายแล้ว ทำไมเราพลาดโง่ๆ แบบนี้วะ"

​ผมไม่อยากยุ่งแล้ว เลยบอกไปว่าจะโอนเงิน 4,400 บาทคืน มันก็ส่งลิงก์มาให้ ผมก็โอนคืนไปจนครบ นึกว่าเรื่องจะจบ... แต่มันไม่จบครับ!
​มันพลิกลิ้นบอกว่า เงิน 4,400 บาทที่โอนคืนไปนั้นเป็นแค่ "ค่าขยายเวลา" และอีก 6 วัน ผมยังต้องหาเงินมาจ่ายยอดเต็มให้มันอีก 7,600 บาท!

​พอผมรู้ว่าโดนโกงแน่ๆ เลยเลิกสนใจและไม่ยอมจ่าย ทีนี้มันเริ่มโทรจิกเอาเป็นเอาตายครับ โทรไปป่วนคนรอบข้าง แถมโทรไปขู่แม่ผมว่า "จะเอาชีวิตผม อยากได้เป็นชิ้นหรือเป็นตัว" ไม่พอยังเอารูปผมและเพื่อนๆ ในเฟซบุ๊กไปตัดต่อเพื่อประจาน

​ตอนแรกผมกะจะนิ่งเงียบ ปล่อยผ่านไป แต่เพื่อปกป้องตัวเองและคนรอบข้าง ผมจึงต้องมาโพสต์อธิบายความจริงทั้งหมดให้ทุกคนฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น

​สุดท้ายนี้... ผมต้องกราบขอโทษเพื่อนๆ และคนรอบข้างทุกคนจริงๆ ครับ ที่ไอ้พวกนี้โทรไปคุกคามและสร้างความเดือดร้อนให้ ขอให้เคสของผมเป็นอุทาหรณ์นะครับ อย่าหลงเชื่อโฆษณาพวกนี้เด็ดขาด“