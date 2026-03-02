นิติภูมิธณัฐ เตือนกลุ่มหนุนอิสราเอลในไทย ชี้สงครามทรัพยากรคนไทย-ยิว จ่อระเบิดในอนาคตอันใกล้

จับตาคำเตือนสะท้านสังคมไทย! อดีต ส.ส.และนักวิชาการต่างประเทศ 'นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย' โพสต์เตือนระวังความปลอดภัยนักเรียนหญิงไทย หลังเกิดเหตุโจมตีโรงเรียนในอิหร่านพินาศย่อยยับ วิเคราะห์ลึกถึงแผนการตั้งถิ่นฐานใหม่ของชาวยิวที่อาจลามถึงไทยจนนำไปสู่ความขัดแย้งกับเจ้าของพื้นที่ เตือนกลุ่มหนุนอิสราเอลระวังพฤติกรรมโพสต์ ชี้อนาคตคนไทยกับยิวต้องทะเลาะกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
วันนี้ (2 มี.ค.) นายนิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย (เดิมชื่อ นิติภูมิ นวรัตน์) เป็นนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ ได้ออกมาโพสต์ข้อความอ้างถึงยุทธวิธีของกองทัพอิสราเอลที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวด้วยการโจมตีสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนเด็กหญิง ซึ่งระบุว่าในการปฏิบัติการที่อิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2026 มีเหตุถล่มโรงเรียนจนทำให้มีนักเรียนหญิงเสียชีวิตจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังมีการเตือนถึงกลุ่มผู้สนับสนุนอิสราเอลในไทยว่าไม่ควรโพสต์สนับสนุนพฤติกรรมดังกล่าว พร้อมวิเคราะห์ว่าในอนาคตจะเกิดความขัดแย้งเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างคนไทยกับชาวยิว ตามนโยบายการหาดินแดนตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยผู้โพสต์เชื่อมั่นว่าจะเกิดการปะทะกันอย่างแน่นอน และทิ้งท้ายให้ระวังความปลอดภัยของนักเรียนหญิงในไทยด้วย ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"เบื้องแรก ยิวจะสร้างความกลัวด้วยการฆ่าเด็ก
ไม่ว่าจะไปปฏิบัติการที่ไหน
กองทัพยิวจะถล่มโรงเรียนก่อน และเลือกถล่มเฉพาะโรงเรียนเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่เป็นเด็กผู้หญิงล้วน
…………………..
ตอนเปิดปฏิบัติการในอิหร่านในวันแรก (28 กุมภาพันธ์ 2026) ก็เช่นกัน…
ยิวถล่มโรงเรียนเด็กผู้หญิงก่อน
……………………….
วันแรกตาย 80 คน
เมื่อวาน ค้นหาตามซากปรักพัง เจอร่างเด็กนักเรียนหญิงแล้ว 165 คน
จากเด็กนักเรียนหญิงทั้งโรงเรียน 170 คน
……………………..
ชมรมเมียยิวในประเทศไทย
ท่านจะเป็นเมียยิวจริง
หรือรับจ้างเป็นเมียยิวชั่วคราว
ก็ไม่ควรโพสต์หรือคอมเมนต์สนับสนุนพฤติกรรมยิว
เพราะในอนาคตอันใกล้ สถานการณ์การทะเลาะแย่งทรัพยากรของชาวยิวในเมืองไทยจะเกิดขึ้นตามนโนบาย…
ארץ להתיישבות יהודית חדשה ופורייה
A fertile land for new Jewish settlement
ดินแดนเพื่อการตั้งถิ่นฐานใหม่ของชาวยิวที่อุดมสมบูรณ์
……………………
ผมขอฟันธงว่า อนาคตคนไทยจะต้องทะเลาะกับยิวในไทยอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง 100%
ระวังเด็กนักเรียนหญิงในโรงเรียนหญิงล้วนที่เป็นญาติพี่น้องชาวไทยของคุณด้วย"