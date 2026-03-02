อิหร่านย้ำไม่เจรจาสหรัฐฯ “ลาริจานี” เย้ย “ทรัมป์” เปลี่ยนสโลแกนเป็น “อิสราเอลต้องมาก่อน”!

“ลาริจานี” เจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของอิหร่านยืนยันจะไม่เจรจากับสหรัฐฯ หลังข่าวสะพัดฝ่ายเตหะรานพยายามติดต่อผ่านตัวกลางเพื่อรื้อฟื้นการเจรจา เย้ย “ทรัมป์” บิดเบือนสโลแกน “อเมริกาต้องมาก่อน” เป็น “อิสราเอลต้องมาก่อน” ยอมสละชีวิตทหารอเมริกันเพื่อผลประโยชน์ของยิว
อาลี ลาริจานี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน และถือเป็นหนึ่งในบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศ โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่า อิหร่าน “จะไม่เจรจากับสหรัฐฯ” ท่ามกลางกระแสข่าวที่อ้างว่าเตหะรานพยายามติดต่อวอชิงตันผ่านตัวกลางเพื่อรื้อฟื้นการเจรจา
ลาริจานีระบุว่า รายงานข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง พร้อมโจมตีโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่าเป็นผู้ทำให้ภูมิภาคตกอยู่ในความโกลาหล จากสิ่งที่เขาเรียกว่า “ความหวังลมๆ แล้งๆ”
ลาริจานีกล่าวว่า ทรัมป์กำลังกังวลต่อจำนวนทหารสหรัฐฯ ที่อาจเสียชีวิตเพิ่มขึ้น หลังจากการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาด พร้อมกล่าวหาว่า การกระทำของทรัมป์ได้บิดเบือนสโลแกน “อเมริกาต้องมาก่อน” ให้กลายเป็น “อิสราเอลต้องมาก่อน” และยอมสละชีวิตทหารอเมริกันเพื่อผลประโยชน์ด้านอำนาจของอิสราเอล
นอกจากนี้ ลาริจานี ซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้ล่วงลับ อยาตุลลาห์ คาเมเนอี ยังยืนยันว่ากองกำลังอิหร่าน “ไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นการรุกราน” ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง