ครูฟ้องหมิ่นประมาทผู้ปกครองเหตุถามเรื่องตีเด็ก เจออัยการสั่งไม่ฟ้อง เตรียมรับกรรมตามสนอง

กลายเป็นประเด็นร้อน เมื่อคุณพ่อส่งคลิปถามครูในกลุ่มไลน์ "ลูกถูกตีจริงหรือไม่?" กลับเจอครูแจ้งความกลับข้อหา "หมิ่นประมาท" แถมหอบพยานร่วมปรักปรำ ล่าสุดอัยการมีคำสั่งเด็ดขาด “ไม่ฟ้อง” ชี้เป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตในฐานะพ่อ พร้อมทิ้งท้ายถึงผลกรรมที่กำลังตามมา
เมื่อวันที่ 1 มี.ค. มีเฟซบุ๊กของผู้ปกครองรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์กรณีข้อพิพาทระหว่างผู้ปกครองและครูโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ชุมพร เมื่อคุณพ่อรายหนึ่งได้รับข้อมูลจากญาติว่าลูกน้อยถูกครูตีที่หน้าผาก พร้อมมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอขณะเด็กเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ด้วยความเป็นห่วงลูก คุณพ่อจึงได้ส่งคลิปดังกล่าวเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่มีครูอยู่ด้วย เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงสั้นๆ ว่า "เรื่องนี้จริงหรือไม่ และสาเหตุมาจากอะไร" แต่ทางฝั่งครูกลับนำหลักฐานการแชตไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณพ่อในข้อหา "หมิ่นประมาท" โดยมีการนำผู้ปกครองรายอื่นอีก 2 ปากมาให้การเป็นพยานเข้าข้างฝ่ายครู
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “พ่อแค่ LINE ถามในกลุ่มว่า "ลูกบอกป้าว่าครูตีที่หน้าผาก" ป้าเลยแคปวิดีโอหน้าจอตอนที่หลานพูดส่งให้พ่อดู พ่อจึงส่งวิดีโอนั้นต่อไปใน LINE กลุ่ม ถามครูว่า "เรื่องนี้จริงหรือไม่ สาเหตุมาจากอะไรทำไมลููกถึงกลับมาบอกแบบนี้?"
ครูรีบแจ้นไปแจ้งความดำเนินคดีพ่อในฐานความผิด "หมิ่นประมาท" ซ้ำร้ายยังพาผู้ปกครอง (เพื่อนร่วมห้อง) ไปให้การปรักปรำพ่ออีก 2 ปาก สุดท้ายแล้วอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
โดยวินิจฉัยว่า พ่อถามด้วยความสุจริตใจไม่ได้มีเจตนาใส่ร้ายใส่ความให้ครูถูกดูหมิ่น เกลียดชัง เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตในฐานะพ่อคนหนึ่ง!!!
ทำอะไรไว้ตอนนี้ระวังเวรกรรมตามสนองนะคะ อาจจะเจ็บหนักหน่อยนะถ้าถึงมือ ณภัชแล้ว"