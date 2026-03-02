อดีตบิ๊กข่าวกรองวิเคราะห์สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านมุ่งเปลี่ยนผู้นำ จับตา "จีน-รัสเซีย" ตัวแปรสำคัญก่อนลามเกาหลีเหนือ

อดีตบิ๊กข่าวกรอง 'นันทิวัฒน์ สามารถ' วิเคราะห์ปมเดือดตะวันออกกลาง ระบุการโจมตีของสหรัฐฯ รอบนี้ไม่ใช่แค่การสยบนิวเคลียร์ แต่หวังเปลี่ยนขั้วอำนาจในอิหร่านถาวร หลังความพยายามปลุกม็อบภายในล้มเหลว หวั่นวิกฤตปิดทะเลแดงพ่นพิษการขนส่งพลังงานไทยพุ่งกระฉูด พร้อมตั้งคำถามสำคัญถึงมหาอำนาจตะวันออก จีน-รัสเซีย จะทนดูพันธมิตรถูกถล่มได้นานแค่ไหน ก่อนเป้าหมายถัดไปจะตกอยู่ที่เกาหลีเหนือ
เมื่อวันที่ 1 มี.ค. นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตข้าราชการระดับสูงและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงที่มีบทบาทสำคัญในการแสดงทัศนะทางการเมืองในปัจจุบัน ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งได้ลุกลามกลายเป็นสงครามที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนระบอบการปกครองในอิหร่าน โดยตั้งเป้ากำจัดผู้นำสูงสุดและฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ การโจมตีระลอกแรกมุ่งทำลายผู้นำทหารและคลังอาวุธ ส่งผลให้อิหร่านขาดการสั่งการและยากที่จะต้านทานได้นาน หากอิหร่านตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดงจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันทั่วโลกรวมถึงไทย ขณะที่สหรัฐฯ คงไม่ถอย ชะตากรรมของอิหร่านจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของจีนและรัสเซียว่าจะเข้ามาช่วยเหลือหรือไม่ เพราะหากอิหร่านพ่ายแพ้ เป้าหมายต่อไปอาจเป็นเกาหลีเหนือ ทั้งนี้ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ระบุข้อความว่า
"สงครามระเบิดแล้ว วันนี้ก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่สงคราม ใครจะว่าเต็มรูปแบบหรือไม่เต็มรูปแบบแต่มันเจ็บจริงตายจริงพินาศจริง มันคือสงครามเปลี่ยนแปลงระบอบปกครอง ตั้งใจทำลายล้างผู้นำสูงสุดของอิหร่าน นำระบอบกษัตริย์กลับมามีอำนาจในอิหร่านหลังการเดินขบวนสร้างความวุ่นวายล้มเหลวบุกชุดแรกมุ่งเป้าคาเมเนอีและผู้นำทหารระงับพัฒนายูเรเนียมและขีปนาวุธเป็นข้ออ้าง การขาดผู้นำทหาร และการถูกทำลายอาวุธจะทำให้การตอบโต้ของอิหร่านสู้ได้นานแค่ไหน เหมือนเรือที่ขาดกัปตัน ขาดผู้นำสั่งการ ถ้าเลือดเข้าตา อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซจมเรือปิดเส้นทางเข้าออก จบเลย แถมด้วยฮูตีจะยิงเรือทุกลำในทะเลแดง
เรือขนน้ำมันจากอาหรับจะมาไทยยังไงทรัมป์คงถอยไม่ได้ตายเท่าไรต้องถมเข้าไป อิหร่านจะสู้ได้นานแค่ไหนหากจีนรัสเซียไม่ช่วยจะนั่งทนดูอิหร่านถูกถล่มฝ่ายเดียวได้หรือ เมื่อไรจีนและรัสเซียจะตัดสินใจช่วย หากอิหร่านแพ้ เป้าต่อไปคือเกาหลีเหนือ"