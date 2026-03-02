ทรัมป์เหนื่อยแน่! "พลโท นันทเดช" ฟันธง อิหร่าน "ทน" ได้ดีกว่าสหรัฐฯ ชี้เป้า 6 เหตุผลที่วอชิงตันจะตกที่นั่งลำบาก

"พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้า ศรภ. วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน ชี้ชัดในเกมระยะยาว 'อิหร่านอึดกว่า' เตือนโดนัลด์ ทรัมป์ หากไม่สามารถเผด็จศึกหรือเปลี่ยนระบอบปกครองได้ในเวลาอันสั้น จะต้องเผชิญกับภาวะ 'เหนื่อยหนัก' ทั้งจากงบประมาณมหาศาล แรงกดดันทางการเมืองภายใน และความชอบธรรมที่ลดน้อยลงเรื่อยๆ
วันนี้ (2 มี.ค.) พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความในประเด็นสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านว่า อิหร่านมีความได้เปรียบในเกมระยะยาวมากกว่าสหรัฐฯ ชี้หากสหรัฐฯ ไม่สามารถเผด็จศึกหรือเปลี่ยนระบอบปกครองได้ในเวลาอันสั้น ทรัมป์จะตกอยู่ในสถานะลำบาก ทั้งในแง่การเมืองและภาพลักษณ์ผู้นำ โดยอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) ได้ระบุข้อความว่า
"ในระยะยาว อิหร่าน “ทน” ได้ดีกว่าครับ
การตัดสินใจโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ และอิสราเอล ตลอดห้วงเวลา 3 วันที่ผ่านมานั้น แม้จะเห็นได้ชัดเจนว่าสหรัฐฯ เป็นฝ่ายได้เปรียบ แต่ถ้าอิหร่านดึงเกมการต่อสู้ให้ทอดยาวออกไปอีก ความกดดันจะกลับมาอยู่ที่สหรัฐฯเ เอง เพราะ
1️⃣ การคงทหารและเรือบรรทุกเครื่องบินไว้หลายลำขนาดนี้มันมีค่าใช้จ่ายมหาศาลเลยทีเดียว จะทนอยู่ได้สักกี่เดือนกัน นอกจากนั้น กองเรืออันใหญ่โตนี้ยังเป็นเป้าหมายในการโจมตีของอิหร่านอย่างดี เอาแค่เรือลำใดลำหนึ่งเกิดโดน อาวุธ/ขีปนาวุธ แบบไหนก็ได้ เข้าไปสักลำ หน้าตาของทรัมป์ก็จะลดลงไปเหลือ 2 นิ้วแน่ๆ
2️⃣ ความชอบธรรม และเหตุผลที่สหรัฐฯเข้าไปโจมตีอิหร่านจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆตามเวลาที่ยืดยาวออกไป รวมไปถึงความศรัทธาของประชาชนอเมริกันเองด้วย
3️⃣ ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางที่ยอมให้สหรัฐฯ ไปตั้งฐานทัพไว้ถึง 8 ประเทศนั้น ล้วนแต่เป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวด้วย เมื่อถูกอิหร่านโจมตี ก็จะได้รับผลกระทบทันที ซึ่งปัจจุบันก็ต้องปิดน่านฟ้ากันหมดแล้ว บินขึ้นไม่ได้ บินลงไม่ได้ บินผ่านยังไม่ได้เลย
4️⃣ การก่อการร้ายต่อเป้าหมายสหรัฐฯ อิสราเอล หรืออังกฤษ ซึ่งหายไปนานกว่า 10 ปีแล้ว อาจจะกลับมาอีกครั้งค่อนข้างแน่นอน เพราะมันเป็นวิธีการตอบโต้ที่สหรัฐฯ หรือประเทศเป้าหมายยากที่จะป้องกัน แก้ไข ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงระดับพลเรือนในประเทศนั้นๆ และก็เป็นเรื่องที่อิหร่านถนัดที่สุดด้วย
5️⃣ ในตะวันออกกลางเอง อิหร่านและเครือข่าย เช่น กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ กลุ่มฮูติ ฯลฯ ก็จะเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆ เพราะประเทศพันธมิตรของอิหร่านน่าจะส่ง “ของ” มาช่วยเหลือมากขึ้นอย่างแน่นอน
6️⃣ ทรัมป์เองก็คงไม่มีเวลาไปสนุกที่ไหนอีกแล้ว ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง
ไหนจะปัญหาอิหร่านที่จะทยอยเข้ามาให้แก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา ไหนจะการเมืองภายในที่มีคนทั้งในสภาและนอกสภาไม่เห็นด้วยกับปฏิบัติการครั้งนี้มากมาย ..เหนื่อยแน่ครับ
ดังนั้น “การปลุกม็อบที่ CIA และ MOSSAD เลี้ยงไว้ในอิหร่าน เพื่อล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแบบในปัจจุบันให้สำเร็จให้ได้ภายในเวลาที่เร็วมากๆ จึงเป็นทางลงที่ดีที่สุดของทรัมป์ในตอนนี้ แต่มีทางที่ดีกว่านี้ คือ ทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านหันมาพูดคุยกันเสีย ก็จะได้ทางลงทั้งคู่ครับ (ทรัมป์อ้างว่าผู้นำคนใหม่ของอิหร่านติดต่อมาขอคุย แต่ทางอิหร่านประกาศชัดเจนว่าไม่คุย แก้แค้นอย่างเดียว)
ถ้าทำไม่สำเร็จ ทรัมป์อาจจะต้องเสียหน้า และเสียสถานภาพของการเป็นประธานาธิบดีที่รักสันติภาพไปพร้อมๆ กัน เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆ ครับ"