xs
xsm
sm
md
lg

OWND แพลตฟอร์ม Proptech ไทย ปฏิวัติการเข้าถึงการเป็นเจ้าของบ้าน ดันมูลค่าทรัพย์สินในระบบ แตะ 1,200 ล้านบาทปีนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพฯ, กุมภาพันธ์ 2569 — โอนดี (OWND) แพลตฟอร์ม Proptech สัญชาติไทยที่มุ่งแก้ปัญหาการเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ เปิดเผยแผนการเติบโตครั้งสำคัญในปี 2569พร้อมประกาศความร่วมมือระดับองค์กรกับพันธมิตรชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม และตั้งเป้าขยายมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (Asset Under Management) จาก 300 ล้านบาทในปัจจุบัน สู่ระดับ 1,200 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ สะท้อนถึงทิศทาง การเติบโตที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นจากตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ท่ามกลางความท้าทายเชิงโครงสร้างของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมยังคงพึ่งพาข้อมูลเครดิตบูโรและหลักเกณฑ์การประเมินที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้มีรายได้ประจำในรูปแบบดั้งเดิมเป็นหลัก ส่งผลให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ที่มีรูปแบบรายได้หลากหลายในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย แม้จะมีความสามารถในการชำระหนี้ที่แท้จริงก็ตาม

OWND มองเห็นช่องว่างดังกล่าวและเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยแนวทางที่แตกต่าง โดยนำเทคโนโลยี AI และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) เข้ามาเสริมกระบวนการ Underwriting และประเมินความสามารถในการชำระในมิติที่กว้างกว่าคะแนนเครดิตแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการออม รูปแบบการใช้จ่าย หรือความสม่ำเสมอของรายรับ ทั้งนี้ยังคงยึดหลักวินัยด้านความเสี่ยงอย่างเข้มงวด เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และยั่งยืนในระยะยาวสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

OWND ได้รับการสนับสนุนจาก Wang Investments Group ในฐานะ Angel Investor และยังเป็น Entrepreneur-in-Residence at Yale Ventures ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและสถาบันระดับนานาชาติต่อศักยภาพของแพลตฟอร์มและความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีนัยสำคัญในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยด้วยการเติบโตที่มีแผนชัดเจนและวินัยทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง OWND วางเป้าหมายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในช่วงปลายปี 2570 เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการเติบโตของแพลตฟอร์มที่มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทยในวงกว้าง บนรากฐานของความโปร่งใส มีวินัย และ "ไม่ขายฝัน" อย่างแท้จริง
 
OWND ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เพียงด้านเดียว แพลตฟอร์มยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนและผู้ที่มีเครดิตแข็งแกร่งสามารถเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าได้ผ่านระบบที่มีความโปร่งใสและเป็นมาตรฐาน โดย OWND ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางในการดูแล บริหารจัดการ และเชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับนักลงทุน นี่คือช่องทางในการสร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่มีระบบบริหารจัดการรองรับ โดยไม่ต้องแบกรับภาระการดูแลทรัพย์สินเองทั้งหมด ขณะที่ผู้เช่าเพื่อซื้อก็ได้รับโอกาสในการอยู่อาศัยและสะสมทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพไปพร้อมกัน โครงสร้างดังกล่าวสร้างความสมดุลของผลประโยชน์ระหว่างทุกฝ่าย และเป็นรากฐานสำคัญของโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนของ OWND







OWND แพลตฟอร์ม Proptech ไทย ปฏิวัติการเข้าถึงการเป็นเจ้าของบ้าน ดันมูลค่าทรัพย์สินในระบบ แตะ 1,200 ล้านบาทปีนี้
OWND แพลตฟอร์ม Proptech ไทย ปฏิวัติการเข้าถึงการเป็นเจ้าของบ้าน ดันมูลค่าทรัพย์สินในระบบ แตะ 1,200 ล้านบาทปีนี้
OWND แพลตฟอร์ม Proptech ไทย ปฏิวัติการเข้าถึงการเป็นเจ้าของบ้าน ดันมูลค่าทรัพย์สินในระบบ แตะ 1,200 ล้านบาทปีนี้
OWND แพลตฟอร์ม Proptech ไทย ปฏิวัติการเข้าถึงการเป็นเจ้าของบ้าน ดันมูลค่าทรัพย์สินในระบบ แตะ 1,200 ล้านบาทปีนี้