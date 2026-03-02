OWND แพลตฟอร์ม Proptech ไทย ปฏิวัติการเข้าถึงการเป็นเจ้าของบ้าน ดันมูลค่าทรัพย์สินในระบบ แตะ 1,200 ล้านบาทปีนี้

กรุงเทพฯ, กุมภาพันธ์ 2569 — โอนดี (OWND) แพลตฟอร์ม Proptech สัญชาติไทยที่มุ่งแก้ปัญหาการเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ เปิดเผยแผนการเติบโตครั้งสำคัญในปี 2569พร้อมประกาศความร่วมมือระดับองค์กรกับพันธมิตรชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม และตั้งเป้าขยายมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (Asset Under Management) จาก 300 ล้านบาทในปัจจุบัน สู่ระดับ 1,200 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ สะท้อนถึงทิศทาง การเติบโตที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นจากตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางความท้าทายเชิงโครงสร้างของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมยังคงพึ่งพาข้อมูลเครดิตบูโรและหลักเกณฑ์การประเมินที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้มีรายได้ประจำในรูปแบบดั้งเดิมเป็นหลัก ส่งผลให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ที่มีรูปแบบรายได้หลากหลายในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย แม้จะมีความสามารถในการชำระหนี้ที่แท้จริงก็ตาม
OWND มองเห็นช่องว่างดังกล่าวและเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยแนวทางที่แตกต่าง โดยนำเทคโนโลยี AI และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) เข้ามาเสริมกระบวนการ Underwriting และประเมินความสามารถในการชำระในมิติที่กว้างกว่าคะแนนเครดิตแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการออม รูปแบบการใช้จ่าย หรือความสม่ำเสมอของรายรับ ทั้งนี้ยังคงยึดหลักวินัยด้านความเสี่ยงอย่างเข้มงวด เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และยั่งยืนในระยะยาวสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
OWND ได้รับการสนับสนุนจาก Wang Investments Group ในฐานะ Angel Investor และยังเป็น Entrepreneur-in-Residence at Yale Ventures ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและสถาบันระดับนานาชาติต่อศักยภาพของแพลตฟอร์มและความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีนัยสำคัญในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยด้วยการเติบโตที่มีแผนชัดเจนและวินัยทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง OWND วางเป้าหมายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในช่วงปลายปี 2570 เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการเติบโตของแพลตฟอร์มที่มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทยในวงกว้าง บนรากฐานของความโปร่งใส มีวินัย และ "ไม่ขายฝัน" อย่างแท้จริง
OWND ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เพียงด้านเดียว แพลตฟอร์มยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนและผู้ที่มีเครดิตแข็งแกร่งสามารถเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าได้ผ่านระบบที่มีความโปร่งใสและเป็นมาตรฐาน โดย OWND ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางในการดูแล บริหารจัดการ และเชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับนักลงทุน นี่คือช่องทางในการสร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่มีระบบบริหารจัดการรองรับ โดยไม่ต้องแบกรับภาระการดูแลทรัพย์สินเองทั้งหมด ขณะที่ผู้เช่าเพื่อซื้อก็ได้รับโอกาสในการอยู่อาศัยและสะสมทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพไปพร้อมกัน โครงสร้างดังกล่าวสร้างความสมดุลของผลประโยชน์ระหว่างทุกฝ่าย และเป็นรากฐานสำคัญของโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนของ OWND