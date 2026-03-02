Laifen เดินหน้าขยายตลาดสู่ประเทศไทย เปิดตัวในงาน “Beyond The Limits” พร้อม “เก่ง หฤษฎ์” แบรนด์พรีเซนเตอร์ประจำประเทศไทย ณ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร – 1 มีนาคม 2026 – Laifen แบรนด์ไดร์เป่าผมเทคโนโลยีขั้นสูงชั้นนำระดับโลก เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการแล้ว โดยเปิดตัวป๊อปอัพสโตร์ “Beyond The Limits” ณ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ภายในงานได้รับเกียรติจาก “เก่ง หฤษฎ์” แบรนด์พรีเซนเตอร์ประจำประเทศไทย มาร่วมพบปะแฟนๆ และสื่อมวลชน พร้อมถ่ายทอดแนวคิดการผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความงามในชีวิตประจำวัน
นอกจากนี้ ภายในงานยังถือเป็นการเปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่กำลังขยายตัวของ Laifen สู่ตลาดประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ ไม่เพียงแต่ไดร์เป่าผมความเร็วสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าและแปรงสีฟันไฟฟ้า ซึ่งล้วนได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญทั้งด้านประสิทธิภาพการใช้งานและความประณีตด้านดีไซน์ที่ทันสมัย
นวัตกรรมระดับโลกสู่ทุกครัวเรือนไทย
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2019 Laifen มีผู้ใช้งานมากกว่า 20 ล้านคนในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ในการขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คุณคิม ตัวแทน Laifen ประเทศไทย กล่าวว่า “เราต้องการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีคุณภาพสูงได้ โดยเป้าหมายของเราคือการนำผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลระดับมืออาชีพเข้าสู่ทุกครัวเรือนไทย ในราคาที่สมเหตุสมผล”
เก่ง หฤษฎ์ เผยเคล็ดลับการดูแลตัวเองในวันที่เร่งรีบ
ผู้ชมภายในงานต่างส่งเสียงต้อนรับอย่างอบอุ่นเมื่อนักแสดงและนักร้อง “เก่ง หฤษฎ์” ปรากฏตัวบนเวที พร้อมแบ่งปันเคล็ดลับการดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ แม้จะมีตารางงานที่แน่น ก่อนจะชวนทุกคนสัมผัสประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ Laifen แบบใกล้ชิด ผ่านการสาธิตไดร์เป่าผมที่ช่วยให้ผมแห้งรวดเร็วทันใจ และเครื่องโกนหนวดไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน รวมถึงฟังก์ชันกันน้ำที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
“ด้วยตารางชีวิตที่เร่งรีบ ผมต้องการอุปกรณ์ที่ทั้งทำงานได้รวดเร็วและมีดีไซน์ที่โดดเด่น เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Laifen มาพร้อมระบบ Linear Motor ให้ผลลัพธ์การโกนที่สะอาด เรียบเนียน และแม่นยำ พร้อมความสบายผิว ดีไซน์ที่ทั้งดูพรีเมียมและทันสมัย สำหรับผม นี่ไม่ใช่เพียงเครื่องมือดูแลตัวเอง แต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่ช่วยประหยัดเวลาและทำให้ผมมั่นใจได้ในทุกวัน” เก่งกล่าว
กิจกรรมช่วงพบปะแฟนคลับนับเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเก่งได้ร่วมถ่ายภาพกับแฟนคลับผู้โชคดีอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ผลิตภัณฑ์ Laifen ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างโดดเด่น ด้วยดีไซน์เรียบหรูและทันสมัย ที่กลมกลืนและเข้ากันได้อย่างลงตัวกับบุคลิกที่เปี่ยมเสน่ห์ของเก่ง
สัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีแห่งอนาคต ถึง 4 มีนาคมนี้!
ป๊อปอัพสโตร์ “Beyond The Limits” ไม่ได้เป็นเพียงร้านค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมได้ทดลองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Laifen ผ่านโซนแสดงผลแบบโต้ตอบ (Interactive Displays) เพื่อสัมผัสพลังของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด
ตั้งแต่ไดร์เป่าผมไปจนถึงเครื่องโกนหนวด Laifen สะท้อนให้เห็นว่าอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถผสานพลังการใช้งานเข้ากับดีไซน์ที่โดดเด่นได้อย่างลงตัว ขณะที่กระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมงานก็ยิ่งตอกย้ำถึงความนิยมของแบรนด์ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
ป๊อปอัพสโตร์ Laifen ณ เซ็นทรัล ลาดพร้าว เปิดให้เข้าชมถึงวันที่ 4 มีนาคมนี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ทดลองผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด และสัมผัสประสบการณ์การผสานเทคโนโลยีเข้ากับชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับไลฟ์สไตล์ให้สะดวกสบายและมีสไตล์ยิ่งขึ้น
ติดตามข่าวสารและอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่นี่!
• Instagram: laifen_thailand
• Facebook: Laifen Thailand
• TikTok: @laifen.thailand (LaifenThailand)