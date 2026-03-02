“ทรัมป์” โวกำจัดว่าที่ผู้นำใหม่อิหร่านหมดเกลี้ยง อันดับ 2-3 ก็ไม่เหลือ ลั่นสั่งยิงถล่ม “คาเมเนอี” ก่อนตนโดนลอบสังหาร

“ทรัมป์” เผยปฏิบัติการร่วมสหรัฐฯ-ยิว สามารถกำจัดว่าที่ผู้นำใหม่อิหร่านได้หมดเกลี้ยง แม้แต่อันดับสอง-อันดับสามก็ไม่รอด พร้อมยันชิงลงมือสังหาร “คาเมเนอี” ก่อนที่ตนจะถูกลอบสังหาร
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยกับสำนักข่าว ABC News ว่ากลุ่มบุคคลที่สหรัฐฯ คาดการณ์ว่ามีศักยภาพจะขึ้นสู่อำนาจแทนที่ผู้นำเดิมในอิหร่าน ได้เสียชีวิตลงแล้วจากการโจมตีร่วมระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ โจนาธาน คาร์ล ผู้สื่อข่าวจาก ABC News พร้อมกล่าวถึงความสำเร็จของปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้ว่า “การโจมตีครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงจนสามารถกำจัดบุคคลระดับนำที่เป็นแคนดิเดตเตรียมขึ้นสู่อำนาจในอนาคต ได้เกือบทั้งหมด จะไม่มีใครที่เราเคยคาดการณ์ไว้ได้ก้าวขึ้นมา เพราะพวกเขาทั้งหมดตายไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกอันดับสองหรือสามก็ไม่เหลือ”
คำกล่าวของทรัมป์เกิดขึ้นท่ามกลางคำถามสำคัญเกี่ยวกับสุญญากาศทางอำนาจ ในอิหร่าน และกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเสียชีวิตของ อยาตุลลาห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนาน
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวถึงการเสียชีวิตของคาเมเนอีโดยระบุว่าเป็นการป้องกันตัว “ผมจัดการเขาก่อนที่เขาจะจัดการผม พวกเขาพยายาม (ลอบสังหารผม) ถึงสองครั้ง และใช่... ผมลงมือก่อน”
ถ้อยแถลงนี้เชื่อมโยงกับข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เมื่อปี 2024 ที่เคยเปิดเผยการแจ้งข้อหาในคดีแผนการลอบสังหารทรัมป์ในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยเอกสารระบุว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านได้สั่งการให้ผู้ต้องหา (นายฟาร์ฮัด ชาเครี) เฝ้าติดตามและวางแผนปลิดชีพทรัมป์ในขณะนั้น