“พงศ์พรหม” เผยวิกฤต “Burnout เทียม” ผลพวงคนไทยเสพติดดรามาโซเชียลท็อปโลก แต่ไม่อ่านหนังสือ

“พงศ์พรหม ยามะรัต” โพสต์เตือนภัยอาการ Burnout เทียม ผลพวงจากการเสพติดข่าวลบและดราม่าสั้นๆ ที่กัดกินสมองไม่รู้ตัว ชี้ต้นเหตุทำคนไทยเครียดง่าย-รุนแรงใส่กัน จนสุขภาพพังตั้งแต่ยังไม่พ้นประตูบ้าน พร้อมแนะเปลี่ยนพฤติกรรมหันกลับมาอ่านหนังสือเพื่อกู้คืนคุณภาพชีวิต
วันนี้ (2 มี.ค.) เฟซบุ๊ก “Pongprom Yamarat” หรือ นายพงศ์พรหม ยามะรัต อดีตรองหัวหน้าพรรคกล้า และอดีตรองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงสังคมไทยในยุคปัจจุบัน โดยระบุว่า “สังคมไทยยุคนี้ เหนื่อย ล้า ตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน ที่เรียกว่าวิกฤต ”Burnout เทียม“
สรุปก่อน
Burnout ไม่เท่ากับ Burn Yourself จาก social media แต่ผลคล้ายกัน
วิกฤตใหญ่ที่กระทบทั้งการทำงาน อารมณ์ สุขภาพจิต คุณภาพการนอน เครียดก็ไปเสพน้ำตาล ซักพักเริ่มป่วย ป่วยซักพักเรื้อรัง ความดัน หลอดเลือด หัวใจมา การงานพัง สุขภาพพัง
ปัญหายักษ์นี้เกิดในสังคมที่มีการใช้ social media สูง เช่นไทย ที่คนเสพติด social media ติดท็อป 20 ของโลก (20 อันดับแรกนี้ ไม่มีประเทศไหนที่พัฒนาแล้วเลย แถมไทยเสพติด TikTok, Youtube ท็อป 5 ของโลก) สาเหตุเกิดจากนิ้ว และสมองครับ
คนออสเตรเลีย เยอรมัน ออสเตรีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น หรือ คนในสังคมเจริญๆในอเมริกา อังกฤษ ยังอ่านหนังสือเล่มๆอยู่ ส่วนสังคมเช่น อินโดนีเซีย กาน่า โคลัมเบีย เคนย่า อัฟริกา ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย ไทย เสพติด social media และอ่านหนังสือเล่มๆต่ำ
การเสพติด social media นอกจากทำให้ “โง่ลง” ตามงานวิจัยที่ออกมาก่อนหน้าแล้ว ก็ทำให้เกิดโรค ”Burnout เทียม“
Burnout เทียม เกิดจากการ ”เผาสมองด้วยการไถ social media” ด้วยการอ่านดราม่าสั้นๆ ข่าวรุนแรงสั้นๆ ข่าวสงครามสั้นๆ ข่าวหมอขี้ดราม่าไปด่าแพทยสภาสั้นๆ ข่าวกระเทยมีประวัติรุนแรง ไปเรียกร้องเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ
เละ
คนเยอรมัน ไต้หวัน ออสเตรีย ทำงานหนักกว่าคนไทย (ช่วยอย่านับชั่วโมงนะ เพราะเค้า productive กว่าเรามาก) แต่สถิติ Burnout โรคเครียด ต่ำกว่า
แต่คนไทย เหมือนคนอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กาน่า ไนจีเรีย คือเครียดเก่ง สังคมจึงรุนแรง ด่าทอกันรายวัน
คนไทยจึง ”พก“ ความเครียดออกจากบ้าน เพราะเสพ “ข่าวลบ” เยอะ ดราม่าหมอที่ชอบดราม่าทั้งวัน
ดราม่า LGBTQ ปากจัดที่เรียกร้องเปลี่ยนคำนำหน้า
ดราม่าเชียร์ 2 ฝั่งสงครามอเมริกา อิหร่าน
ข่าวรถชนตายรายวัน
ข่าวเผาป่า
ข่าวคนป่วย
และอีกนับพันข่าวลบ
แต่ไม่อ่านหนังสือดี ให้ตัวเองเก่ง
สมองจึง ”โดนเผา“ ด้วย toxic อารมณ์พุ่งพล่านด้วย cortisol, adrenaline, dopamine ทั้งวัน การทำงานพัง ชีวิตส่วนตัวแย่ลงและป่วย
นึกอะไรไม่ออก บอกว่าเป็น ”Burnout” ไม่ครับ คุณไม่ได้เป็น “Burnout”
คุณ Burn Yourself ด้วยการเสพ social media สูงต่างหาก”