เปิดมุมมองผู้หญิง! ห่วงปมเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อกระทบการยืนยันตัวตน-การแพทย์ และปัญหาครอบครัวในอนาคต

ครีเอเตอร์สาวชื่อดังโพสต์สะท้อนมุมมอง ห่วงการอนุญาตให้สาวสองใช้ "นางสาว" จะสร้างความโกลาหลในการยืนยันตัวตน ยันตรวจโครโมโซม พร้อมยกเคสเตือนสติ "ลูกชาย" ในอนาคตที่อยากมีครอบครัว แต่อาจต้องเสียใจเพราะการปิดบังตัวตนตั้งแต่วันจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Napassorn Srifar" ครีเอเตอร์ด้านการท่องเที่ยว ได้ออกมาโพสต์ข้อความกรณี "สาวสองขอใช้คำนำหน้าเป็นนางสาว" ชี้ จะเกิดความยุ่งยากในการยืนยันตัวตน หากคำนำหน้าชื่อไม่สามารถระบุเพศกำเนิดได้ ผู้หญิงแท้อาจต้องแบกรับภาระในการพิสูจน์ตัวเองมากขึ้น (เช่น ต้องตรวจโครโมโซมหรือไปโรงพยาบาล) จากเดิมที่แค่ใช้บัตรประชาชนก็ยืนยันได้ โดยเฉพาะในสายตาชาวต่างชาติที่มักระแวงเรื่องนี้
นอกจากนี้ยังเกิดความกังวลแทนลูกชายที่อยากมีครอบครัวและมีลูก หากฝ่ายหญิงปกปิดตัวตนจนกระทั่งแต่งงานแล้วพบภายหลังว่าเป็นคนข้ามเพศ ซึ่งต่างจากกรณีหญิงแท้ที่มีบุตรยากแต่ยังมีหนทางทางการแพทย์ (เช่น ทำกิฟต์หรืออุ้มบุญ) ความจริงที่ปรากฏภายหลังอาจสร้างความเสียใจอย่างมากแก่ครอบครัว
และยังมีผลกระทบในด้านการแข่งขันกีฬา และการเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ต้องอิงตามสรีระจริง
ทั้งนี้ ผู้โพสต์เสนอให้ใช้ "เอกสารรับรองการแปลงเพศ" ยื่นควบคู่กับพาสปอร์ตเพื่อยืนยันตัวตน แทนการเปลี่ยนคำนำหน้าในบัตรประชาชนเพื่อลดผลกระทบต่อระบบเดิม และมองว่าการใช้คำนำหน้า "นางสาว" เพื่อเข้าทำงานในที่ที่ไม่รับคนข้ามเพศอาจเข้าข่ายการปิดบังข้อมูล ควรแก้ที่ต้นเหตุด้วยการ รณรงค์ให้สังคมเปิดกว้าง ยอมรับความสามารถโดยไม่เกี่ยงเพศสภาพจะดีกว่า
นอกจากนี้ ยังได้เสนออีกว่าให้ใช้คำอื่นที่ระบุสถานะชัดเจนแต่ยังคงให้เกียรติ เช่น "คุณ..." หรือคำเฉพาะอื่น ๆ เพื่อไม่ให้กระทบกับคำว่า "นางสาว" ที่ใช้ระบุเพศกำเนิดหญิง เน้นการแก้ปัญหาที่ความสะดวกของคนข้ามเพศ โดยไม่สร้างปัญหาหรือความระแวงสงสัยเพิ่มเติมให้กับชายจริงหญิงแท้