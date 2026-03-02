“กองทัพเรือ” ประกาศเตือนเรือไทยเลี่ยง “ช่องแคบฮอร์มุซ” หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางระอุ เสี่ยงถูกโจมตี

สถานการณ์ตะวันออกกลางระอุหนัก กองทัพเรือไทยประกาศเตือนด่วนถึงเรือสินค้าและผู้ประกอบการเดินเรือ หลีกเลี่ยงเส้นทาง 'ช่องแคบฮอร์มุซ' หลังเผชิญภัยคุกคามขีปนาวุธและการปิดอ่าวจากกองกำลังอิหร่าน ย้ำต้องเฝ้าระวังสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของลูกเรือและทรัพย์สิน
เมื่อวันที่ 1 มี.ค. เพจ “กองทัพเรือ Royal Thai Navy” ได้ออกมาโพสต์จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริการ่วมกับอิสราเอลและอิหร่าน มีการปฏิบัติการทางทหารด้วยการใช้ขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทั้งทางทหารและพลเรือนต่อหลายประเทศในตะวันออกกลาง ทั้งนี้สถานการณ์ทางทะเลมีความเปราะบางที่จะเกิดการโจมตีเรือสินค้าในอ่าวเปอร์เซีย ช่องแคบฮอร์มุซ และทะเลแดง (กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ (Hezbollah) พันธมิตรอิหร่าน) ศคจร.ศปก.ทร.จึงขอแจ้งเตือนดังนี้
1. สถานการณ์ทางทะเล (Maritime Security) ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) มีการประกาศทางวิทยุ (VHF Ch. 16) ว่าช่องแคบถูกปิดโดยกองกำลัง IRGC ของอิหร่าน อย่างไรก็ตาม UKMTO รายงานว่าการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวไม่มีผลทางกฎหมายระหว่างประเทศ (UNCLOS) แต่ขอให้เรือพาณิชย์เพิ่มความระมัดระวังสูงสุด
2. ข้อเสนอแนะ
2.1 หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
2.2 ให้เรือสินค้าเฝ้าฟังข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสาร UKMTO และดำรงการสื่อสารช่อง Maritime Band Channel 16 อย่างต่อเนื่อง
2.3 หากมีความจำเป็นต้องเดินเรือในพื้นที่ความขัดแย้งให้เดินเรือชิดฝั่งทางประเทศโอมานและ UAE
2.4 ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัย BMP5 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการแจ้งเข้าพื้นที่ HRA กับ UKMTO
2.5 เปิดสัญญาณ AIS ให้ชัดเจนตลอดเวลาเพื่อระบุตัวตนได้ถูกต้อง
2.6 หลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าใกล้กองกำลังทางเรือสหรัฐฯ และพันธมิตร
2.7 หลีกเลี่ยงการเดินเรือในเวลากลางคืนหากไม่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
2.8 หมั่นตรวจสอบเครื่อมือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ สังเกตความผิดปกติของระบบนำทางจาก สัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ (GPS Interference) ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ความขัดแย้ง
2.9 การรายงานเหตุผิดปกติ: หากพบกิจกรรมที่น่าสงสัย หรือสัญญาณรบกวนที่ผิดปกติ ให้รายงานทันทีไปยัง MSCIO, UKMTO และ ศปก.ทร.
ช่องทางการติดต่อประสานงาน (24 ชั่วโมง):
ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพเรือ โทร: +66024754521