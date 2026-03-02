“ทรัมป์” คาดเช็กบิลอิหร่านตามแผนภายในไม่เกิน 4 สัปดาห์ โวมีกระสุน-คลังอาวุธอยู่หลายที่ทั่วโลก

“ทรัมป์” ระบุการโจมตีอิหร่านอาจยืดเยื้อราว 4 สัปดาห์ตามแผนที่วางไว้ แม้สหรัฐฯ-อิสราเอลจะร่วมปฏิบัติการอย่างเข้มข้น แต่อิหร่านเป็นประเทศใหญ่ ต้องใช้เวลาสักระยะ ยันมีกระสุนพร้อมคลังอาวุธอยู่หลายที่ทั่วโลก
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. ตามเวลาสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะดำเนินต่อไปอีกหลายสัปดาห์
ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สั้นๆ กับ Daily Mail ว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็น “กระบวนการสี่สัปดาห์มาโดยตลอด” พร้อมอธิบายว่า แม้จะเป็นปฏิบัติการที่เข้มข้น แต่อิหร่านเป็นประเทศขนาดใหญ่ จึงอาจต้องใช้เวลาราวสี่สัปดาห์ หรืออาจน้อยกว่านั้น
คำกล่าวดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดจนถึงขณะนี้ ถึงการประเมินของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อระยะเวลาที่ปฏิบัติการทางทหารอาจดำเนินต่อไป
นอกจากนี้ ทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ The New York Times ในวันเดียวกัน ย้ำว่าสหรัฐฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารที่อาจยืดเยื้อหลายสัปดาห์
เมื่อถูกถามว่าสหรัฐฯ และอิสราเอลจะสามารถคงระดับการโจมตีในปัจจุบันได้นานเพียงใด ทรัมป์ระบุว่า มีการวางแผนไว้ประมาณ 4-5 สัปดาห์ พร้อมเสริมว่า ปฏิบัติการดังกล่าว “จะไม่ใช่เรื่องยาก” เนื่องจากสหรัฐฯ มีกระสุนและยุทโธปกรณ์จำนวนมาก รวมถึงมีคลังอาวุธที่จัดเก็บไว้ในหลายประเทศทั่วโลก