B Autohaus ปลุกชีวิตคอมมูนิตีคนรัก G-Wagon เปิดประสบการณ์ใหม่ผ่านงาน “The G Affair” รวมตัวคนรัก G-Wagon มากที่สุดในประเทศไทย

คุณอัครวัชร คงสิริกาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุธิสา คงสิริกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท B Autohaus ได้เปิดเผยว่า ในครั้งนี้ B Autohaus สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับโลกของ G-Wagon ด้วยการเปิดตัวคอมมูนิตีไลฟ์สไตล์สำหรับคนรัก G-Wagon อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านงาน The G Affair อีเวนต์ที่รวมตัวคนรัก G-Wagon มากที่สุดในประเทศไทย ตอกย้ำบทบาทของ B Autohaus ในฐานะผู้นำที่เข้าใจและจัดเต็มโลกของ G-Class ได้อย่างครบที่สุด
The G Affair จัดขึ้นโดยรวม G-Wagon หลากหลายรุ่นมารวมกันไว้ที่โกดัง old smoke riverside ไม่ว่าจะเป็นการนำ G450, G63 และรถรุ่นคลาสสิกทั้งใหม่และเก่าอื่นๆ อีกหลายรุ่นมาจัดแสดงโชว์ พร้อมเปิดประสบการ์ณที่สื่อถึงไลฟ์สไตล์ของ G wagon อีกทั้งยังมีรุ่นพิเศษ ตกแต่งทั้งคันโดยชุดแต่ง Urban ชุดแต่ง G-Class สุดคลาสสิคยอดนิยมจากประเทศอังกฤษอีกด้วย
พร้อมกันนี้ B Autohaus ยังยกระดับประสบการณ์การเป็นเจ้าของ G-Wagon ด้วยแคมเปญพิเศษ ลุ้นรับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟสู่ประเทศอียิปต์ สำหรับลูกค้าที่ออกรถ G-Wagon กับ B Autohaus
เปิดมุมมองใหม่ของการเดินทางที่เชื่อมโยงความหลงใหลในยนตรกรรมเข้ากับไลฟ์สไตล์ระดับโลก นอกจากนี้ ลูกค้ายังจะได้ก้าวเข้าสู่ The Bon Voyage Club คอมมูนิตี้ใหม่ของคนรัก G-Wagon ที่ B Autohaus ตั้งใจสร้างขึ้น เพื่อเชื่อมต่อผู้คนผ่านประสบการณ์ การเดินทางและกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกลุ่ม G-Wagon
The G Affair จึงไม่ใช่เพียงงานอีเวนต์ แต่คือจุดเริ่มต้นของคอมมูนิตี้ที่มีชีวิต และเป็นอีกก้าวสำคัญที่ B Autohaus เชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโลก G-Wagon ในแบบที่ไม่เหมือนใคร