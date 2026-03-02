ลือ "อาลีเรซา อาราฟี" รักษาการผู้นำชั่วคราวอิหร่านถูกสังหาร หลังรับตำแหน่งแทน "คาเมเนอี" เพียงวันเดียว

มีรายงานข่าวลือแพร่สะพัดบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า อยาตอลเลาะห์ อาลีเรซา อาราฟี ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งในคณะสภาผู้นำชั่วคราวของอิหร่าน อาจถูกสังหารจากการโจมตีระลอกใหม่ในกรุงเตหะราน โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งแทน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดที่เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลหรือสื่อของรัฐอิหร่าน เกี่ยวกับชะตากรรมของนายอาราฟี
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. บัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชัน X นามว่า “Cloooud” ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1 แสนคน โดยเนื้อหาที่โพสต์มักจะเป็นคลิปวิดีโอการสู้รบ ข่าวสารสงคราม แต่ไม่ใช่สำนักข่าวหลักอย่างเป็นทางการ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า นายอาราฟีถูกสังหารแล้วจากการโจมตีครั้งใหม่ในกรุงเตหะราน
โพสต์ดังกล่าวเป็นการอ้างอิงข้อมูลจากสื่อของอิสราเอล อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลหรือสื่อของรัฐอิหร่าน เกี่ยวกับชะตากรรมของนายอาราฟี ข้อมูลนี้จึงยังถือเป็นกระแสข่าวลือที่ต้องรอการตรวจสอบและยืนยันอย่างเป็นทางการ
สำหรับ นายอาราฟี วัย 67 ปี ถือเป็นนักบวชและนักการเมืองระดับสูงที่ทรงอิทธิพลอย่างมากในแวดวงการเมืองอิหร่าน มีบทบาทในหน่วยงานของรัฐมาอย่างยาวนาน และเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากอดีตผู้นำสูงสุด คาเมเนอี โดยปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งระดับชาติที่สำคัญ ได้แก่
สมาชิกสภาผู้พิทักษ์ (Guardian Council): สถาบันที่ทรงอำนาจที่สุดแห่งหนึ่งของอิหร่าน มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งและพิจารณากฎหมายที่ผ่านจากสภานิติบัญญัติ
รองประธานสภาผู้เชี่ยวชาญ (Assembly of Experts): หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการคัดเลือก ถอดถอน และตรวจสอบผู้นำสูงสุดของประเทศ