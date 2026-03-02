พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดใหญ่! ชวนเที่ยวงาน ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “สุขใจในวิถีเกษตร” 7-8 มี.ค.

สถานการณ์ทางสังคม ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ความท้าทาย ความมั่นคงทางอาหาร พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เตรียมจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “สุขใจในวิถีเกษตร” โดยงานในครั้งนี้มุ่งสะท้อนว่าการทำเกษตรกรรมคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงในชีวิต ครอบครัว และสังคม สอดคล้องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง
ภายในงานมัดรวมองค์ความรู้หลากหลายแขนงจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากเกษตรกรต้นแบบ พร้อม Workshop ฟรี 8 วิชา ควบคู่กับนิทรรศการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ที่นำความสุขและแนวคิดมาถ่ายทอดอย่างใกล้ชิด วันที่ 7-8 มีนาคม 2569 เวลา 08.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า “ในยุคที่ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นรอบด้าน การมีอาหารปลอดภัยไว้บริโภคในครอบครัว การมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ คือหลักประกันความสุขที่แท้จริง งานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “สุขใจในวิถีเกษตร” ไม่ได้เพียงส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม แต่ต้องการสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรคือรากฐานของความมั่นคงในชีวิต ความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นจากตัวเรา ตลาดแห่งนี้จึงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน จุดประกายความคิด ลงมือทำ และต่อยอดสร้างอาชีพ”
เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน นิทรรศการ “ร้อน แล้ง แรง… แต่เรารอด” จัดแสดงนวัตกรรมและภูมิปัญญาการเกษตรที่ช่วยประหยัดน้ำ ฟื้นฟูดิน และเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร ผ่านการสาธิตระบบน้ำหยด เซ็นเซอร์วัดความชื้น จุลินทรีย์บำรุงดิน และการใช้ไบโอชา ตอกย้ำแนวคิดพึ่งพาตนเองและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นิทรรศการ “เกษตร...สร้างความสุข” จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดเลย “สวนสองรัก” พี่น้ำฝน วงศ์คำชัย คนรุ่นใหม่ผู้เลือกกลับบ้านและพิสูจน์ว่าการพึ่งพาตนเองทำให้ชีวิตมีคุณค่าและความสุขที่ยั่งยืน จากการทำเกษตรครั้งนี้ นอกจากนี้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ Workshop การทำนักเก็ตถั่ว 5 สี การทำน้ำเต้าหู้ถั่ว 5 สี การทำผักดองพื้นบ้าน การทำถั่วกรอบแก้ว ที่สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มคุณค่าและสร้างรายได้
นอกจากนี้ เปิดอบรม “วิชาของแผ่นดิน” และ Workshop ฟรี 8 วิชา ที่ครอบคลุมองค์ความรู้ตั้งแต่การปลูกพืชเศรษฐกิจ การคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ การเพิ่มมูลค่าพืชรสหวาน การแปรรูปผลผลิต ไปจนถึงการพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์และอาชีพจริง เพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที สร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และก้าวสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เช่น หลักสูตรทำเกษตรสุขใจ ค่าไฟศูนย์บาท โดยอาจารย์วีระ สรแสดง จาก Res-Q Farm กรุงเทพฯ หลักสูตรปลูกผัก ไม่ง้อพื้นที่ โดยอาจารย์ยุพดี ศุภลักษณ์ “ธงชัย สวนสมรม” จ.นครปฐม หลักสูตรดริป คอฟฟี่คราฟต์ โดยอาจารย์สุรีรัตน์ สิงห์รักษ์ “ลองเลย Longloei” จ.เลย เป็นต้น
เต็มอิ่มไปกับสินค้าผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายทั่วประเทศ กว่า 100 ร้านค้า ทั้งผักสด ผลไม้ตามฤดูกาล และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ส่งตรงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้เข้าชมและเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของ “กษัตริย์เกษตร” ผ่านนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ พร้อมสนุกกับภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ในพิพิธภัณฑ์ “ในหลวงรักเรา” พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม นิทรรศการ “พระมารดาแห่งศิลปาชีพไทย” ภายในพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต และนิทรรศการ “ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน” รวมถึงรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 7 มิติ ฟรีตลอดงาน
พบกันในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “สุขใจในวิถีเกษตร” วันที่ 7-8 มีนาคม 2569 เวลา 08.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2529-2212-13, 08-7359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum