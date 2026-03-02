สว.เดโมแครตเตรียมโหวตจำกัดอำนาจ “ทรัมป” ชี้เปิดสงครามไม่ผ่านสภา ยันไร้หลักฐานอิหร่านเตรียมชิงโจมตีก่อน

สว.เดโมแครตเรียกเพื่อนสมาชิกรีบกลับวอชิงตัน เตรียมโหวตจำกัดอำนาจ “ทรัมป์” ทำสงครามกับอิหร่าน ยันไร้หลักฐานบ่งชี้ว่าอิหร่านจะเปิดฉากโจมตีก่อน ด้านประธาน กมธ.ข่าวกรองโดดป้อง ปธน. อ้างไม่ได้ส่งทหารเข้าอิหร่านแม้คนเดียว มีแค่ปฏิบัติการทางอากาศกับทางเรือ
สว.สหรัฐฯ จากพรรคเดโมแครต เรียกเพื่อนสมาชิกกลับมาประชุมที่วอชิงตัน ดี.ซี. โดยเร่งด่วน เพื่อพิจารณาและลงมติร่างกฎหมายว่าด้วยอำนาจในการทำสงคราม หลังประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่สั่งเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ทิม เคน วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตจากรัฐเวอร์จิเนีย เปิดเผยในรายการ Fox News Sunday ว่า เขาได้เสนอร่างมติอำนาจในการทำสงคราม เพื่อจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีในการเริ่มปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา พร้อมเรียกร้องให้เพื่อนสมาชิกใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
เคนระบุว่า เขาไม่พบข้อมูลข่าวกรองใด ๆ ที่ชี้ว่ามีภัยคุกคามใกล้เข้ามาจากอิหร่าน ซึ่งเพียงพอจะส่งทหารอเมริกันเข้าสู่สงคราม พร้อมย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นสงครามที่ผิดกฎหมาย
ท่าทีดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรคเดโมแครตหลายคน รวมถึง อดัม ชิฟฟ์ ซึ่งให้สัมภาษณ์กับ ABC เรียกร้องให้รัฐสภากลับมาประชุมโดยเร็วที่สุด เพื่อโหวตร่างมติดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม มาร์ค เคลลี่ สมาชิกคณะกรรมการข่าวกรองวุฒิสภา แสดงท่าทีระมัดระวังมากกว่า โดยกล่าวในรายการ Meet the Press ของ NBC ว่า ยังต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องการรับฟังกลยุทธ์จากทำเนียบขาวก่อนตัดสินใจ
ด้านสภาผู้แทนราษฎร โร คันนา สส.จากพรรคเดโมแครต คาดการณ์ว่า ผลการลงคะแนนจะออกมาสูสีมาก แต่เชื่อว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตจะสนับสนุนร่างมติดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง
ขณะเดียวกัน มาร์ค วอร์เนอร์ แกนนำ สว.พรรเดโมแครต ในคณะกรรมาธิการข่าวกรอง วุฒิสภา กล่าวกับ CNN ว่า เขาไม่พบหลักฐานข่าวกรองใด ๆ ที่บ่งชี้ว่าอิหร่านกำลังเตรียมโจมตีสหรัฐฯ แบบชิงลงมือก่อน พร้อมโต้แย้งคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางราย โดยย้ำกับผู้สื่อข่าวว่า “ไม่มีเลย” เมื่อถูกถามย้ำถึงข้อมูลข่าวกรองดังกล่าว
วอร์เนอร์ยังเตือนว่า ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในช่วงสุดสัปดาห์ อาจกระตุ้นให้อิหร่านเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ และเรียกการดำเนินการของรัฐบาลว่าเป็น “สงครามที่เลือกเอง”
อย่างไรก็ตาม ทอม คอตตอน ประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองวุฒิสภา ออกมาปกป้องปฏิบัติการทางทหารของทรัมป์ โดยให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่า การจัดการภัยคุกคามจากอิหร่านในเวลานี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อถูกถามในรายการของ CBS News ว่าสหรัฐฯ จะส่งทหารภาคพื้นดินเข้าไปในอิหร่านหรือไม่ คอตตอนตอบว่า “ไม่” พร้อมระบุว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือปฏิบัติการทางอากาศและทางทะเลระยะยาว เพื่อทำลายศักยภาพด้านขีปนาวุธและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
คอตตอนยังกล่าวว่า สหรัฐฯ ไม่สามารถกำหนดอนาคตของอิหร่านได้โดยตรง แต่อาจมีความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง โดยจะไม่มีการยึดครองระยะยาวระหว่างการเปลี่ยนแปลงผู้นำ