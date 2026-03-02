ก.อุตสาหกรรม มอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ครั้งที่ 24 เชิดชู 14 องค์กรไทยสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

ก.อุตสาหกรรม มอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ครั้งที่ 24 เชิดชู 14 องค์กรไทยต้นแบบความเป็นเลิศ ปลัดกระทรวงฯ ย้ำยุคนี้ไทยแข่งด้วย 'ต้นทุนต่ำ' ไม่ได้อีกต่อไป ชูแนวคิด Sustainable Productivity ยกระดับผลิตภาพที่ยั่งยืน ผสานมาตรฐานสากลเข้ากับหลัก ESG เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลก
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรไทยที่มีความมุ่งมั่นในการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 14 องค์กร โดยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มี 2 องค์กร ได้แก่ สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น (Thailand Quality Class Plus) มี 4 องค์กร และมี 8 องค์กร ที่ได้รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์บอลรูม สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล พร้อมด้วย นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และนายสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี
นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงรางวัลคุณภาพแห่งชาติว่าเป็นเครื่องมือเชิงระบบในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานขององค์กรไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ “ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่นำไปสู่มาตรการกีดกันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเติบโตต่ำราวร้อยละ 3.2 ประกอบกับข้อมูลล่าสุดพบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยมีการปรับตัวลดลง ความท้าทายเหล่านี้ยืนยันว่าประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันด้วยต้นทุนต่ำได้อีกต่อไป แต่จำเป็นต้องเร่งยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Productivity ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและดำเนินงานที่สมดุลทั้ง 4 มิติ ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม การดำเนินธุรกิจตามกติกาสากล รวมทั้งการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลก
เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยไม่จำกัดอยู่เพียงการลงทุนในเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี แต่ครอบคลุมถึงภาวะผู้นำ กลยุทธ์ ลูกค้า การจัดการข้อมูล บุคลากร การปฏิบัติการ และพร้อมบูรณาการหลักความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เพื่อตอบสนองทิศทางโลกในปัจจุบัน
ในบริบทนี้ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ TQA จึงถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสพัฒนาอย่างรอบด้าน เชื่อมโยงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้าและบริการ โดยการประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง จะช่วยให้เพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น และบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้เทียบเคียงองค์กรชั้นนำระดับโลก และสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า นักลงทุน และคู่ค้าในระดับสากลในระยะยาว”
ตามด้วยการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติและความสำคัญของเกณฑ์รางวัล โดย นายสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สนับสนุนให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ซึ่งรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลสูงสุดในการวัดระดับคุณภาพ ของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทั่วโลกยอมรับ โดยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินตนเองขององค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน
สำหรับองค์กรที่นำเกณฑ์ไปใช้พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จะได้รับข้อมูลป้อนกลับจากการตรวจประเมินองค์กร โดยผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ และได้รับการอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติโดยเฉพาะ องค์กรจะนำข้อมูลจากรายงานป้อนกลับมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป นอกจากนี้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังมีการปรับเปลี่ยนทุก 2 ปี ทำให้องค์กรรู้ว่าต้องเตรียมองค์กร เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้าง ผู้บริหารขององค์กร จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางขององค์กร ให้ทันกับสถานการณ์ทางธุรกิจอยู่เสมอ”
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อ 14 องค์กรที่ได้รับรางวัล ซึ่งในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 2 องค์กร รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น (TQC Plus) 4 องค์กร และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) 8 องค์กร ดังนี้
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 2 องค์กร
• สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) 1 องค์กร
• บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation) 2 องค์กร
• บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาปราจีนบุรี)
• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านบุคลากร (Thailand Quality Class Plus: People) 1 องค์กร
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) 8 องค์กร
• คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• โรงกลั่นน้ำมันบางจากศรีราชา
• คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
• คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
• วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น