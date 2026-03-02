xs
ก.อุตสาหกรรม มอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ครั้งที่ 24 เชิดชู 14 องค์กรไทยสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ก.อุตสาหกรรม มอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ครั้งที่ 24 เชิดชู 14 องค์กรไทยต้นแบบความเป็นเลิศ ปลัดกระทรวงฯ ย้ำยุคนี้ไทยแข่งด้วย 'ต้นทุนต่ำ' ไม่ได้อีกต่อไป ชูแนวคิด Sustainable Productivity ยกระดับผลิตภาพที่ยั่งยืน ผสานมาตรฐานสากลเข้ากับหลัก ESG เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลก

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรไทยที่มีความมุ่งมั่นในการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 14 องค์กร โดยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มี 2 องค์กร ได้แก่ สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น (Thailand Quality Class Plus) มี 4 องค์กร และมี 8 องค์กร ที่ได้รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์บอลรูม สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล พร้อมด้วย นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และนายสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงรางวัลคุณภาพแห่งชาติว่าเป็นเครื่องมือเชิงระบบในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานขององค์กรไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ “ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่นำไปสู่มาตรการกีดกันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเติบโตต่ำราวร้อยละ 3.2 ประกอบกับข้อมูลล่าสุดพบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยมีการปรับตัวลดลง ความท้าทายเหล่านี้ยืนยันว่าประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันด้วยต้นทุนต่ำได้อีกต่อไป แต่จำเป็นต้องเร่งยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Productivity ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและดำเนินงานที่สมดุลทั้ง 4 มิติ ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม การดำเนินธุรกิจตามกติกาสากล รวมทั้งการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลก

เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยไม่จำกัดอยู่เพียงการลงทุนในเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี แต่ครอบคลุมถึงภาวะผู้นำ กลยุทธ์ ลูกค้า การจัดการข้อมูล บุคลากร การปฏิบัติการ และพร้อมบูรณาการหลักความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เพื่อตอบสนองทิศทางโลกในปัจจุบัน
ในบริบทนี้ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ TQA จึงถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสพัฒนาอย่างรอบด้าน เชื่อมโยงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้าและบริการ โดยการประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง จะช่วยให้เพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น และบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้เทียบเคียงองค์กรชั้นนำระดับโลก และสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า นักลงทุน และคู่ค้าในระดับสากลในระยะยาว”

ตามด้วยการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติและความสำคัญของเกณฑ์รางวัล โดย นายสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สนับสนุนให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ซึ่งรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลสูงสุดในการวัดระดับคุณภาพ ของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทั่วโลกยอมรับ โดยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินตนเองขององค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน

สำหรับองค์กรที่นำเกณฑ์ไปใช้พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จะได้รับข้อมูลป้อนกลับจากการตรวจประเมินองค์กร โดยผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ และได้รับการอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติโดยเฉพาะ องค์กรจะนำข้อมูลจากรายงานป้อนกลับมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป นอกจากนี้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังมีการปรับเปลี่ยนทุก 2 ปี ทำให้องค์กรรู้ว่าต้องเตรียมองค์กร เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้าง ผู้บริหารขององค์กร จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางขององค์กร ให้ทันกับสถานการณ์ทางธุรกิจอยู่เสมอ”

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อ 14 องค์กรที่ได้รับรางวัล ซึ่งในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 2 องค์กร รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น (TQC Plus) 4 องค์กร และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) 8 องค์กร ดังนี้

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 2 องค์กร
• สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) 1 องค์กร
• บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation) 2 องค์กร
• บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาปราจีนบุรี)
• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านบุคลากร (Thailand Quality Class Plus: People) 1 องค์กร
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) 8 องค์กร
• คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• โรงกลั่นน้ำมันบางจากศรีราชา
• คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
• คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
• วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น












