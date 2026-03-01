ยอดดับพุ่งเป็น 153 เหตุอิสราเอลโจมตีโรงเรียนหญิงล้วนในอิหร่าน

ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีโรงเรียนสตรีในเมืองมินาบ ทางตอนใต้ของอิหร่าน เพิ่มขึ้นเป็น 153 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีก 95 คน โฆษกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอิหร่านเปิดเผยล่าสุด ตามรายงานของสื่อทางการอิหร่าน
อาลี ฟาร์ฮาดี ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว IRNA ซึ่งเป็นสื่อในเครือของรัฐว่า นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บถูกทีมกู้ภัยลำเลียงส่งโรงพยาบาลแล้ว นอกจากนี้ เขายังอ้างว่า โรงเรียนแห่งดังกล่าวถูกทิ้งระเบิดถึงสามครั้ง ระหว่างการโจมตีร่วมของสหรัฐฯ-อิสราเอลต่ออิหร่าน
CNN สื่อของสหรัฐฯ ระบุว่า ได้ตรวจสอบตำแหน่งจากคลิปวิดีโอในพื้นที่เกิดเหตุ และยืนยันว่าเป็นโรงเรียนชาจาบา ตัยยิบา (Shajaba Tayyiba School) ตั้งอยู่ห่างจากฐานทัพทหารอิหร่านประมาณ 200 ฟุต (ราว 61 เมตร)
ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของฐานทัพดังกล่าวมาก่อน แต่ทั้งสองพื้นที่ถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2016 เป็นอย่างช้า
ก่อนหน้านี้ สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่า มีนักเรียนหญิงเสียชีวิตอย่างน้อย 118 ราย
เมื่อถูกสอบถามเกี่ยวกับเหตุโจมตีดังกล่าว โฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ United States Central Command (CENTCOM) ทิม ฮอว์กินส์ กล่าวว่า “เราทราบถึงรายงานเกี่ยวกับความเสียหายต่อพลเรือนอันเป็นผลจากปฏิบัติการทางทหารที่กำลังดำเนินอยู่ เราให้ความสำคัญกับรายงานเหล่านี้อย่างจริงจัง และกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง การคุ้มครองพลเรือนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด และเราจะใช้มาตรการป้องกันทุกวิถีทางเพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่ไม่ได้ตั้งใจ”
ด้านกองทัพอิสราเอลเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า กำลัง “ตรวจสอบ” รายงานเกี่ยวกับการโจมตีโรงเรียนสตรีดังกล่าว
พ.ท. นาดาฟ โชซานี โฆษกฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของ Israel Defense Forces (IDF) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า
“ในขณะนี้ ผมยังไม่ทราบถึงการโจมตีใด ๆ ของอิสราเอลหรือสหรัฐฯ ในสถานที่ดังกล่าว เท่าที่ทราบ ทั้งเราและฝ่ายอเมริกันกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่”