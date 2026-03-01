จับคาหนังคาเขา หนุ่มกัมพูชาติดยาปีนลวดหนามทมอดาลักทรัพย์ บันทึกคำสารภาพก่อนส่งกลับ เขมรปลุกม็อบป่วนอ้างไทยไม่ยอมปล่อย

ทร.จับหัวขโมยติดยาชาวกัมพูชา ปีนลวดหนามแนววางกำลังพื้นที่ทมอดา หวังลักทรัพย์ สารภาพตกงานไม่มีเงิน ทำบันทึกประวัติก่อนส่งกลับข้ามฝั่ง แต่ในเขมรยังปลุกกระแสโจมตีไทยว่าจับแล้วไม่ยอมปล่อย หาเรื่องป่วนหน้าแนวลวดหนาม
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า วันนี้ (1 มีนาคม 2569) หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ได้ตรวจพบและจับกุมบุคคลสัญชาติกัมพูชา 1 ราย หลังลักลอบปีนรั้วลวดหนามข้ามแนววางกำลัง (Troop Deployment Line) ของฝ่ายไทย เพื่อจะเข้ามาลักทรัพย์ในพื้นที่ร้านค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทหาร ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ถูกจับกุมให้การรับสารภาพว่ามีเจตนาเข้ามาลักทรัพย์สินในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากตกงานและไม่มีเงิน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบยาเสพติด (ไอซ์) ในครอบครอง ภายหลังสอบสวนหน่วยได้ดำเนินการบันทึกประวัติ ตรวจสอบข้อมูลบุคคล และดำเนินการตามขั้นตอนด้านความมั่นคงเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประสานผู้นำหน่วยทหารฝ่ายกัมพูชา เพื่อให้มารับตัวกลับตามกระบวนการประสานงานชายแดนที่มีอยู่
กองทัพเรือยืนยันว่า หน่วยกำลังตามแนวชายแดนยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมือง การก่ออาชญากรรมข้ามแดน และภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ พร้อมทั้งดำรงความพร้อมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ชาวเขมรจำนวนหนึ่งในพื้นที่ทมอดา ได้มารวมตัวกันหน้าแนวลวดหนามและปาสิ่งของใส่ทหารไทย อ้างว่าทหารไทยจับคนเขมรไปขังไว้แล้วไม่ยอมปล่อย ทั้งที่ได้ปล่อยตัวไปแล้ว