อิสราเอลโว ผู้นำทหารอิหร่านส่วนใหญ่โดนเก็บแล้ว ตั้งแต่โจมตีรอบแรก พร้อมทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศเตหะรานพังยับ

อิสราเอลอ้าง ผู้นำทหารระดับสูงของอิหร่าน “ส่วนใหญ่” ถูกสังหารจากการโจมตีระลอกแรก ขณะระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านในภาคตะวันตกและตอนกลางของประเทศถูกทำลายแล้ว กองทัพอิสราเอลกำลังได้เปรียบในการรบทางอากาศ
กองกำลังป้องกันอิสราเอล Israel Defense Forces (IDF) ระบุว่า ได้สังหารผู้บัญชาการระดับสูงของอิหร่าน 40 ราย พร้อมเรียกปฏิบัติการดังกล่าวว่าเป็น “การโจมตีครั้งประวัติศาสตร์” ซึ่งเกิดขึ้นได้จากข้อมูลข่าวกรองทางทหาร
IDF ระบุว่า ผู้บัญชาการส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการโจมตีพร้อมกันในสองพื้นที่เป้าหมายที่แยกจากกัน โดยไม่ได้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมดของผู้เสียชีวิต
ทั้งนี้ IDF ระบุว่า ในรายชื่อผู้เสียชีวิตมี พล.ท.อับดุลราฮิม มูซาวี เสนาธิการทหารสูงสุดของอิหร่านรวมอยู่ด้วย ขณะที่สื่อทางการอิหร่านรายงานว่า มูซาวี และผู้นำด้านความมั่นคงระดับสูงคนอื่น ๆ ของอิหร่าน อยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอล
กองทัพอิสราเอลยังระบุด้วยว่า ได้ทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านในพื้นที่ภาคตะวันตกและตอนกลางของประเทศ ขณะที่กองทัพอากาศอิสราเอลกำลังสร้างความได้เปรียบทางอากาศเหนือกรุงเตหะราน
“กองทัพอากาศอิสราเอลยังคงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น ทั้งในเชิงป้องกันและเชิงรุก โดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดภัยคุกคามที่มีต่อรัฐอิสราเอล” IDF ระบุในแถลงการณ์